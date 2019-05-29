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軍機戰備道起降 軍事迷租屋頂、吊車搶位置

2019-05-29 00:16聯合報 記者程嘉文林宛諭劉明岩／彰化縣報導

漢光卅五號演習昨天在彰化國道戰備道操演，不少軍事迷天沒亮就到現場卡位。 記者胡經...
漢光卅五號演習昨天在彰化國道戰備道操演，不少軍事迷天沒亮就到現場卡位。 記者胡經周／攝影
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時隔十二年，中山高彰化路段再度進行戰備跑道操演，現場湧入大批觀眾，附近屋頂上更站滿人，除攜帶「大砲」長鏡頭的資深發燒友，許多民眾拿出手機開網路直播與親友分享。現場還可看到不少軍事迷攜帶中華民國國旗，甚至出現「我愛中華民國空軍」的標語布條。

中山高彰化路段於民國六十七年十月卅一日通車，十月廿日先讓空軍試降，當天包括F-100、F-104戰鬥機及C-119運輸機，都順利完成降落與再起飛。不過當年軍方將演訓列為機密，媒體沒有相關報導，與如今提前預告、廣邀中外媒體，不可同日而語。

近年每次戰備道起降，都吸引大批民眾。昨天凌晨就有來自各地軍事迷摸黑到現場。由於當地的高速公路是約一層樓高的路堤，為求最佳拍攝位置，有人一個月前就向民宅花錢租屋頂，也有人則租用吊車或是搬長梯子架相機。還有熟識的飛機迷約好到場占位，離操演開始還有好幾小時就「烤肉」打發時間。

一名住花蓮的飛機迷表示，原已訂好前往彰化的火車票，但看到氣象預報會下大雨，因此取消，沒想到昨天清晨出現雨季中「空檔」，讓操演順利舉行，讓他扼腕不已。

站在拉近軍民關係角度，拍照者只要不超越管制線，軍方不會干涉，但為防止空拍機影響飛安，軍方部署了干擾槍，一旦發現無人機闖入，立刻迫使就地降落。

漢光35號演習上午在彰化國道戰備道操演緊急起降，吸引不少軍事迷到場觀賞，有人還掛...
漢光35號演習上午在彰化國道戰備道操演緊急起降，吸引不少軍事迷到場觀賞，有人還掛出「我愛中華民國空軍」替空軍加油。 記者胡經周／攝影
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不少民眾帶國旗觀看戰機起降，還有人在附近屋頂掛起英文布條「我愛中華民國空軍」。這項「風俗」緣於一位在圈內綽號「國旗哥」的吳姓資深航迷，參觀基地開放或國外航空展常攜帶國旗或穿國旗裝。隨著網路傳播，國旗哥舉動逐漸形成「傳統」，愈來愈多人帶著國旗去看飛機。

國旗空軍漢光演習
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