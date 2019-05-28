漢光反登陸作戰演習前 漁民「捕」到雷霆2000火箭彈

2019-05-28 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



漢光演習「聯合反登陸作戰」最近在屏南海域密集預演，屏東漁民今天下網竟一口氣「捕」到4枚雷霆2000火箭彈；軍方強調是無火藥的訓練彈。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 國軍為本周4的漢光演習「聯合反登陸作戰」實彈演習，最近在屏東枋山鄉竹坑海岸進行射擊預演；東港漁船海慶發2號今天中午在枋寮海域，一口氣「捕」到4枚雷霆2000火箭彈，其中1枚還有彈頭，漁民嚇得直說「手軟腳軟」；國軍8軍團則強調，為維護漁場及環境，預演時均採無火藥的訓練彈，下午5時已派未爆彈處理小組前往處置並帶回。

伏姓漁民今天中午駕船到枋寮海域放網捕撈，收網時赫見4枚火箭彈，憂心是未爆彈，趕緊向東港安檢所通報，並上網找到日前國軍進行演訓時的新聞照片，經比對是「雷霆2000」多管火箭系統的火箭彈，長達180公分的火箭彈快嚇死人，且其中1枚上方竟還殘留彈頭，嚇得他根本不敢碰，趕緊開回東港。

國軍8軍團政戰主任武立文說，為兼顧地方漁場生態及環境，在預演時都採訓練用彈；漁民撈獲的是雷霆2000多管火箭系統射擊的藍色彈頭就是訓練彈，內裡並無火藥，僅靠火焰擊發射出，對人員不會造成傷害，請漁民發現時，千萬不要驚慌，應通報安檢所及第八軍團，軍方會依程序立即派未爆彈小組帶回處理。

「看彈頭到心都冷了！」伏姓漁民說，他的舅舅18年前駕「晏展翊」號，也是在漢光演習結束後到東港以南的海域出海作業，捕到一顆未爆彈，他舅舅和船員被炸得全身是血，最後經海鷗直昇機後送就醫，整艘船被炸壞，當時他在港口等待的焦急、擔憂情境，永難忘記。