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漢光演習軍用卡車撞崗哨15人傷 軍方：無生命危險

2019-05-28 18:50聯合報 記者郭政芬張雅婷╱即時報導

漢光演習今天傳出意外，陸軍第六軍團裝甲第五四二旅下午4點舉行演習，一輛中型戰術輪車（即軍用卡車）突然撞上廢棄崗哨，造成駕駛及車上15名軍人受傷，其中送到東元醫院的4人傷勢較重。軍方強調，戰術輪車不明原因撞上，此輛車種後方可承載多人，事發時，不少人往前推擠，輕者屬於皮肉者，少數人骨折，分別送往東元醫院、國軍新竹分院等4家醫院，都無生命危險。

軍方指出，事故發生當下，營居隨即透過內部救護車送往新竹4家醫院。由於有官兵腹部挫傷、左大腿骨骨折、氣胸與肺挫傷等，東元醫院緊急開刀處理。

東元醫院急診室主任林鎮宇表示，目前送到東元醫院的四名男性病患比較嚴重，目前病情都獲得穩定，年齡層在20歲到30歲中間。第一時間因兩位分別是大腿、小腿骨折，已經緊急開刀，病情獲得控制。

六軍團少將政戰主任陳育琳指出，今天下午四點多，在湖口營區進任務時，一輛中型的即軍用卡車，不慎擦撞到廢棄崗哨，車上有15位官兵並受傷，為了慎重起見，全部都送醫，目前沒有生命危險，目前正組成專案小組調查當中。他說，這幾天都在進行漢光演習，裡面有很多不同的科目，今天操練的科目已經告一段落，要回到駐地的途中發生意外，並非是演習的當下發生意外。

這次出事的車輛是中型戰術輪車，具備四輪傳動、五千六百多公斤的載重量，適合國軍各類裝備裝置，性能強大，針對作戰複雜地形，亦能順利通過，符合現代戰爭使用的戰術用車。此外，全車以電子控制為主，且具備情資系統是獨創特色，勤前可自我預測功能，降低行車的危安因素發生。

六軍團少將政戰主任陳育玲指出，官兵都無生命危險。記者郭政芬／翻攝
六軍團少將政戰主任陳育玲指出，官兵都無生命危險。記者郭政芬／翻攝
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事故發生當下，營居隨即透過內部救護車送往新竹4家醫院。記者郭政芬／翻攝
事故發生當下，營居隨即透過內部救護車送往新竹4家醫院。記者郭政芬／翻攝
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陸軍第六軍團裝甲第五四二旅下午4點舉行演習，傳出意外。記者郭政芬／攝影
陸軍第六軍團裝甲第五四二旅下午4點舉行演習，傳出意外。記者郭政芬／攝影
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漢光演習骨折新竹
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