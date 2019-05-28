親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中選會主委人事
大法官人選出爐
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
3C世代手機癮
政治
軍事
綜合

館長有7前科？李天鐸凸顯國軍高層法治素養有待加強

藍營砸水球也難擋！立院65票通過李進勇人事案

AIT紀念經國號首飛30周年 強調美國技術轉移貢獻

2019-05-28 17:12聯合報 記者程嘉文╱即時報導

美國在台協會今天在官方臉書的「歷史上的今天」，特別介紹1989年5月28日，是經國號戰鬥機首飛30周年的日子。AIT除了介紹經國號是台灣第一種研發製造的戰鬥機，也特別提及，其技術是由美方業者所轉移。

AIT臉書原文為：『台灣首架自行研發和製造的戰鬥機「經國號」成功地在1989年的今天完成首趟試飛。這架戰鬥機是透過美國飛機製造公司技術轉移之下, 再由台灣自行研發生產的多用途噴射戰鬥機。』

英文：The “Ching Kuo,” the first Taiwan developed and manufactured indigenous defense fighter, successfully completed its test flight on this day in 1989. The indigenous defense fighter (IDF) was developed and manufactured in Taiwan using technology transfer from U.S. aircraft companies.

經國號戰鬥機。圖／引自AIT臉書
經國號戰鬥機。圖／引自AIT臉書
分享

經國號AIT美國在台協會
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

漢光演習／戰備道起降操演 蔡政府任內首次

2019-05-28 14:31

影／天公伯有保庇！戰機演練後彰化才雷雨交加

2019-05-28 13:42

經國號的這個巧合 AIT也發文讚嘆

2019-05-28 12:16

巧合！同架經國號 12年前降落彰化戰備道 今天還是她

2019-05-28 11:49

陸軍風雨中演練淡水河反突擊 雲豹裝甲車鎭守河口

2019-05-28 10:42

圖輯／漢光35號演習 我主力戰機操演國道起降

2019-05-28 10:00

漢光演習看戰機英姿 彰化戰備道周邊好塞

2019-05-28 09:53

蔡總統：國軍保衛台灣人民 民眾與其他政府單位挺國軍

2019-05-28 09:17

高速公路開飛機 蔡總統：三軍聯合如手如足

2019-05-28 09:13

戰備道起降 暗夜英雄清泉崗基地摸黑預演

2019-05-28 07:16

漢光35號演習 大批軍迷卡位看戰機起降

2019-05-28 06:04

彰化戰備道三型戰機起降 愛國者飛彈現場戒備

2019-05-28 05:38

萬安演習 新北應變中心首度轉移

2019-05-28 00:28

漢光35號演習登場 參謀總長視導並期勉官兵

2019-05-27 21:36

雲豹裝甲車二代再進化 科技感M2樣車集集首曝光

2019-05-27 21:30

彰化戰備道操演28日進行 F-16V成最大亮點

2019-05-27 20:35

搶先直擊／雲豹裝甲車二代再進化首度曝光

2019-05-27 16:46

模擬反制敵彈道飛彈 愛三全裝備河濱公園部署超吸睛

2019-05-27 16:25

漢光實兵操演今模擬戰力保存 明日各作戰區大反擊

2019-05-27 12:01

北部今下午1點半到2點萬安演習 人車及高鐵管制

2019-05-27 00:35

北部7縣市萬安演習 高速路「可下不可上」

2019-05-27 00:24

彰化戰備道漢光演習 軍事迷買VIP席卡位

2019-05-26 23:46

漢光演習明登場 國防部短片展現國軍衛疆決心

2019-05-26 15:34

漢光演習今晚彰化段三階段封閉 軍事迷高價買VIP位備戰

2019-05-26 15:16
看更多

熱門文章

彰化戰備道三型戰機起降 愛國者飛彈現場戒備

2019-05-28 05:38

超扯！ 養工處技工保有高雄市長室鑰匙達10年

2019-05-27 19:33

台灣均富亞洲第一？9成網友心裡浮現那兩個字

2019-05-28 08:48

韓國瑜市長室爆遭侵入5次 陳菊前攝影官行竊送辦

2019-05-27 17:21

柯文哲學韓冰這招 一句話讓頭號柯黑王世堅融化了

2019-05-28 09:00

開第一槍！李進勇將任主委 中選會委員張淑中請辭

2019-05-28 13:52

美麗島吳子嘉爆檢調有韓國瑜緋聞畫面 北檢：無端揣測

2019-05-27 22:33

蒐集敵情？ 民進黨前立委李俊毅申請加入韓國瑜後援會

2019-05-27 22:10

「黑韓」一籮筐 孫大千列五大疑點

2019-05-28 08:19

揭瘡疤！誰是誰非？施明德批背叛歷史 扁回嗆求官未遂

2019-05-28 08:15

韓國瑜市長室被入侵5次 首次竟是就職那天

2019-05-27 22:08

彰化戰備道操演28日進行 F-16V成最大亮點

2019-05-27 20:35

高雄水門案？名嘴扮柯南 直指最關鍵的「十分鐘」疑點

2019-05-28 15:20

專訪／王金平說台灣有兩大危機：只有我當總統才能解決

2019-05-28 13:18

新聞眼／倒果為因 謝長廷的卸責大戲

2019-05-28 01:13

天王的奇葩困擾！小英怕減肥 柯P花生上癮 他則沉迷速食…

2019-05-28 08:00

巧合！同架經國號 12年前降落彰化戰備道 今天還是她

2019-05-28 11:49

黃子哲：郭董誤會蔡英文了 他們用的言語比米蟲更不堪

2019-05-27 20:25

漢光演習看戰機英姿 彰化戰備道周邊好塞

2019-05-28 09:53

Over My Body又來了！她看板放對位子 竟有神救援

2019-05-28 10:04

選舉產生器 蔡英文總統有幾個「第二故鄉」？

2019-05-28 12:44

詹順貴拿報紙廣告質疑賴清德：人民放心讓他當總統嗎？

2019-05-27 19:04

【即時短評】同樣不舉手 為何柯文哲就比韓國瑜尷尬？

2019-05-27 18:38

蔡英文怎會搞成這樣？ 柯P：正常國家選連任很少輸掉的

2019-05-28 11:17

6月1日韓粉上凱道 謝龍介：高市府若要動員韓可以打包了

2019-05-28 15:36

李進勇案蘇嘉全宣布投票 朝野爆發數波衝突拉扯

2019-05-28 10:41

韓國瑜為初選情緒波動？ 陳其邁：他佛經再多念一點

2019-05-28 12:04

郭台銘曝內部民調 讚己「勇冠三軍」

2019-05-28 00:49

監聽？偷東西？ 陳菊前攝影官5度潛入韓市長室

2019-05-28 00:57

轉向？郭台銘大聲喊支持 軍公教團體內有人改挺郭

2019-05-28 13:13

【重磅快評】美台關係大躍進 台灣吃不消的喜和憂

2019-05-27 18:24

雲豹裝甲車二代再進化 科技感M2樣車集集首曝光

2019-05-27 21:30

漢光35號演習 大批軍迷卡位看戰機起降

2019-05-28 06:04

水球攻勢擋不住 立法院65票通過李進勇人事案

2019-05-28 16:23

高市府水門案？韓國瑜：政治小動作讓人覺得噁心

2019-05-28 10:37

蔡提名大法官跨釋憲門檻 民間質疑口袋名單

2019-05-28 01:00

基本工資3萬元 朱立倫酸：諾貝爾獎留給蔡總統吧！

2019-05-28 10:24

議員逼辭職 韓國瑜問「不能利用假日去選嗎？」

2019-05-28 00:59

15席大法官 蔡總統提名11人

2019-05-28 00:32

郭台銘訪詹宏志談網路停滯 若當選要找他當顧問

2019-05-27 21:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top