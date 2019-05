AIT紀念經國號首飛30周年 強調美國技術轉移貢獻

2019-05-28 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



美國在台協會今天在官方臉書的「歷史上的今天」,特別介紹1989年5月28日,是經國號戰鬥機首飛30周年的日子。AIT除了介紹經國號是台灣第一種研發製造的戰鬥機,也特別提及,其技術是由美方業者所轉移。

AIT臉書原文為:『台灣首架自行研發和製造的戰鬥機「經國號」成功地在1989年的今天完成首趟試飛。這架戰鬥機是透過美國飛機製造公司技術轉移之下, 再由台灣自行研發生產的多用途噴射戰鬥機。』