AIT紀念經國號首飛30周年 強調美國技術轉移貢獻
美國在台協會今天在官方臉書的「歷史上的今天」，特別介紹1989年5月28日，是經國號戰鬥機首飛30周年的日子。AIT除了介紹經國號是台灣第一種研發製造的戰鬥機，也特別提及，其技術是由美方業者所轉移。
AIT臉書原文為：『台灣首架自行研發和製造的戰鬥機「經國號」成功地在1989年的今天完成首趟試飛。這架戰鬥機是透過美國飛機製造公司技術轉移之下, 再由台灣自行研發生產的多用途噴射戰鬥機。』
英文：The “Ching Kuo,” the first Taiwan developed and manufactured indigenous defense fighter, successfully completed its test flight on this day in 1989. The indigenous defense fighter (IDF) was developed and manufactured in Taiwan using technology transfer from U.S. aircraft companies.
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