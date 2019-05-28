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影／天公伯有保庇！戰機演練後彰化才雷雨交加

2019-05-28 13:42聯合報 記者劉明岩╱即時報導

天公伯有保庇！漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，由於氣象預報彰化會有大雷雨，包括軍方及軍事迷都十分擔心會影響演練，有軍事迷因此取消行程，沒想到彰化從昨晚到今天上午演練，天候都非常良好，演練也十分順利，幸運的是，10點過後，彰化才下起大雷雨，到下午還下得不停。

一名花蓮相當有名氣的軍事迷，一有重要軍事演練，就算路途再遠，都不會放過，鐵定會攜著大砲獵取照片，他原預訂昨晚的火車票到彰化，但從中央氣象局報告，稱今天彰化會大雷雨，他擔心戰機起降演練會因此被迫取消，就決定不來彰化，以免撲了空。

沒想到，從昨晚到今天清晨，彰化不僅沒有下雨，甚至還出太陽，他得知後，失去了一次獵取戰機在戰道起降的畫面，大為跳腳，在臉書上直批被中央氣象局騙了， 他的好友們只得紛紛安慰他，還PO演練現場照片，更讓他苦惱不已。

12年前，中山高彰化戰備道也曾演練戰機起降，很多民眾老馬識途，甚至知道那個點最適合拍照，演練約６點半開始，卻３點不到就人開始卡位，比起12年不同的是，幾乎人手一支手機拍照，甚至現場開直播與好友分享；而軍事迷更是專業，除了花錢租屋頂外，還有人租吊車，就是為了佔好位置，捕捉最好畫面。

總統蔡英文除親自校閱參演的Ｆ16、經國號、幻象機及空中預警機外，還到戰機整備處慰問飛行員的辛苦，還跟他們合照，蔡總統也受到民眾的歡迎，心情大好，樂得跟大家打招呼。　

演練約在7點半順利圓滿結束，這時雲層漸漸厚了，到了約10點就開始飄雨，到11點左右，果然雷雨交加，影響能見度，彰化地區更是四處積水，氣象局沒有搞烏龍，民眾都說還有演練時沒下起大雷雨，否則演練是否能夠順利舉辦還說不定。

漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為經國號起飛 。記者劉明...
漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為經國號起飛 。記者劉明岩／攝影
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漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，吸引大批民眾圍觀。記者劉明...
漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，吸引大批民眾圍觀。記者劉明岩／攝影
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漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為F-16起飛 。記者劉...
漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為F-16起飛 。記者劉明岩／攝影
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漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為F-16起飛 。記者劉...
漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為F-16起飛 。記者劉明岩／攝影
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漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，總統蔡英文檢閱後，很高興地...
漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，總統蔡英文檢閱後，很高興地跟民眾打招呼。記者劉明岩／攝影
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漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為幻象機起飛 。記者劉明...
漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為幻象機起飛 。記者劉明岩／攝影
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漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為經國號起飛 。記者劉明...
漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為經國號起飛 。記者劉明岩／攝影
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漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為幻象機起飛 。記者劉明...
漢光35號演習今天清晨在中山高彰化戰備道操演戰機起降，圖為幻象機起飛 。記者劉明岩／攝影
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戰機大雷雨氣象局
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