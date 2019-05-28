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巧合！同架經國號 12年前降落彰化戰備道 今天還是她

2019-05-28 11:49聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國軍漢光卅五號演習，今天在彰化執行戰備跑道起降，執行任務的分別是F-16「6811」號機、經國號「1611」號機、幻象2000「2057」號機、E-2「2502」號機。巧合的是，卅年前的今天，正好是經國號戰鬥機首度升空的日子；而今天執行戰備到起降的1611號雙座經國號，正好是12年前降落彰化戰備道的同一架飛機，也是經國號第一次參加高速公路戰備到起降。

民國78年5月28日，編號10001的經國號原型機，由空軍航發中心（漢翔前身）試飛官吳康明上校駕駛，在台中清泉崗機場成功升空試飛。當時國防部長鄭為元、參謀總長郝柏村等軍方高層，都在場見證歷史一刻。

96年5月15日，國軍漢光廿三號演習，在彰化花壇（今年因為秀水鄉民抗議，高公局將花壇戰備道更名彰化戰備道）路段，進行戰備道起降。當時空軍的三種主力戰機，經國號、幻象、F-16，都各派出兩架參加操演。由於三年前的漢光廿號演習，雖然首度封閉高速公路舉行戰備道起降，但當時只有兩架幻象機參加操演，因此漢光廿三號的國道起降，才是經國號與F-16首度降落在高速公路。

當天首降高速公路的兩架經國號，其中之一就是「1611」號，12年後再度雀屏中選，執行戰備道起降任務，地點正巧也在彰化。

1611號經國號戰機掛載炸彈，從高速公路起飛。記者程嘉文／攝影
1611號經國號戰機掛載炸彈，從高速公路起飛。記者程嘉文／攝影
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經國號漢光高速公路
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