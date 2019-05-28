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梅雨季第四道鋒面報到 16縣市發布大雨特報

圖輯／漢光35號演習 我主力戰機操演國道起降

2019-05-28 10:00聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

漢光35號演習今天在彰化國道戰備道操演緊急起降，操演模擬敵對台重要防護目標、飛彈部隊、雷達及機場陣地實施空中強襲，造成部分機場跑道受損，戰機無法實施起降。三型主力戰機，包括幻象2000、IDF、F-16V與空中預警機E-2K依令轉降戰備跑道，執行戰機油彈整補作業，讓空中戰力持續發揚。

上午各型戰機降落戰備道，並在完成油彈整補作業後，再度從戰備道起飛。

漢光35號演習上午在彰化國道戰備道操演緊急起降，不少軍事迷天還沒亮就到現場卡位。...
漢光35號演習上午在彰化國道戰備道操演緊急起降，不少軍事迷天還沒亮就到現場卡位。記者胡經周／攝影
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幻象2000完成油彈整補作業後，從戰備道起飛。記者胡經周／攝影
幻象2000完成油彈整補作業後，從戰備道起飛。記者胡經周／攝影
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F-16V（中）、IDF（右）、幻象2000（左）戰機降落戰備道後，依序前往執行...
F-16V（中）、IDF（右）、幻象2000（左）戰機降落戰備道後，依序前往執行戰機油彈整補作業。記者胡經周／攝影
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IDF完成油彈整補作業後，從戰備道起飛。記者胡經周／攝影
IDF完成油彈整補作業後，從戰備道起飛。記者胡經周／攝影
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IDF戰機準備降落彰化國道戰備道。記者胡經周／攝影
IDF戰機準備降落彰化國道戰備道。記者胡經周／攝影
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各主力戰績完成油彈整補作業後，準備從彰化國道戰備道上起飛。記者胡經周／攝影
各主力戰績完成油彈整補作業後，準備從彰化國道戰備道上起飛。記者胡經周／攝影
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漢光35號演習上午在彰化國道戰備道操演緊急起降，吸引不少軍事迷到場觀賞，有人還掛...
漢光35號演習上午在彰化國道戰備道操演緊急起降，吸引不少軍事迷到場觀賞，有人還掛出「我愛中華民國空軍」替空軍加油。記者胡經周／攝影
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F-16V完成油彈整補作業後，從戰備道起飛，後方可見愛國者三型飛彈（左）與觀賞民...
F-16V完成油彈整補作業後，從戰備道起飛，後方可見愛國者三型飛彈（左）與觀賞民眾。記者胡經周／攝影
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陸軍CH-47SD直升機支援航材運補。記者胡經周／攝影
陸軍CH-47SD直升機支援航材運補。記者胡經周／攝影
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陸軍OH-58D直升機執行戰場偵蒐。記者胡經周／攝影
陸軍OH-58D直升機執行戰場偵蒐。記者胡經周／攝影
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漢光35號演習上午在彰化國道戰備道操演緊急起降，軍方也出動愛國者飛彈在一旁戒備。...
漢光35號演習上午在彰化國道戰備道操演緊急起降，軍方也出動愛國者飛彈在一旁戒備。記者胡經周／攝影
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E-2K完成油彈整補作業後，從戰備道起飛，背景可看見愛國者二型（右）與愛國者三型...
E-2K完成油彈整補作業後，從戰備道起飛，背景可看見愛國者二型（右）與愛國者三型（左）飛彈。記者胡經周／攝影
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