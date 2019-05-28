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蔡總統：國軍保衛台灣人民 民眾與其他政府單位挺國軍

2019-05-28 09:17聯合報 記者程嘉文╱即時報導

蔡英文總統。聯合報系資料照片
蔡英文總統。聯合報系資料照片
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蔡英文總統今天早晨視導國軍彰化戰備道起降操演，隨後致詞表示：國軍肩負保衛台灣人民任務，而人民和其他部會則全力支援國軍任務。

蔡總統表示，一年一度漢光演習是訓練成效總驗收，剛才所看見的戰備跑道起降演練，就是要驗證在基地跑滑道受損時，仍然能運用民、物力動員機制，立即將高速公路轉換為戰備跑道，來執行空軍戰機起降任務，確保制空的戰力，這就是全民國防真正的意義，國軍肩負保衛台灣人民任務，而人民和其他部會則全力支援國軍任務。

不僅如此，這次演訓也是聯合演訓，陸軍出動直升機確保戰備跑道安全，讓戰機再度起飛後用火力支援陸海軍反擊，達到濱海決勝、灘岸殲敵目的。另外，空軍戰機落地後的緊急整備、油料彈藥運補跟裝填，也需要專業地勤人員，在最短時間內達成任務，今天是個戰備跑道起降示這麼一個複雜、極具挑戰性任務，但大家齊心協力成功達成預期目標，這是國軍可峙戰力，是可以信賴的國防。

蔡總統說，近年面對國際情勢嚴峻變化，國家安全面臨更複雜挑戰，無論中共遠海常行訓練、共機繞台，都對區域和平極穩定造成依定程度威脅，更要保持高度警戒，國防最高的目標是維護最高主權、民主自由社會價值，今天演練就是要讓國人了解國軍絕對有能力達成目標，也讓國人看見三軍聯合、如手如足、軍民合作無間的精神，相信所有國人同胞看到今天各位精實演練，依定都會為國軍英勇表現大聲喝采，也要以三軍統帥身份，表達最大肯定。

總統說，這個月她也主持潛艦國造廠區動土、高效能艦艇開工典禮，現場所有官兵都對推動國防自主這條路充滿勇氣與堅定，未來除了持續推動武器裝備，誒要家強經神戰利，讓更多國人看到國軍保家衛國信心、決心，最後謝謝大家辛勞，國家安全要靠自己來守護，這條道路依定會遇到很多困難跟挑戰，但這些絕對不會動搖國土主權、寸土不讓；民主自由堅守不退決心，作為三軍統帥無論前方有什麼困難挑戰，都會帶領大家克服，「國軍加油、中華民國加油、台灣加油！」

國軍戰機漢光演習蔡英文空軍
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