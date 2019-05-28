彰化戰備道三型戰機起降 愛國者飛彈現場戒備

2019-05-28 05:38 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



漢光35號演習上午在彰化國道戰備道操演緊急起降，吸引不少軍事迷到場觀賞。記者胡經周／攝影 分享 facebook 國軍漢光35號演習，今天早晨演練戰備跑道起降。空軍三型主力戰機（F-16、經國號、幻象2000）與E-2空中預警機各一架，降落在彰化花壇、秀水路段的中山高速公路，加油掛彈之後再度起飛。這是蔡政府任內，國軍首度操演戰備道起降。其中參與操演的F-16B戰機，已完成F-16V改良，這也是F-16性能提升計畫從去年底開始交機之來，首度正式在國軍公開演訓中亮相。

蔡英文總統昨晚夜宿台中清泉崗機場，今天一早就到戰備道現場視導操演。後天（30日）在屏東滿豐舉行的三軍聯合反登陸操演，據傳總統也將出席。國防部官員表示，總統行程需由府方發布，不過28與30日的操演，在規劃時就作好三軍統帥視導的準備。

今天的操演科目，是演練台海發生戰事，各機場跑道遭到共軍飛彈襲擊損毀，國軍因此在高速公路開闢臨時跑道，供戰機降落加油掛彈，重新投入任務。三型戰機所掛載的彈藥，F-16攜帶魚叉攻船飛彈、經國號攜帶Mk.82炸彈，均屬對海或對地打擊，另掛兩枚空對空飛彈作為自衛。幻象機負責制空任務，同時攜帶中程的雲母與短程的魔法兩種空對空飛彈。

操演現場從昨天晚上，就已經湧入大批民眾守候，並且架起雲梯準備拍攝畫面。空軍防砲部隊，也首度派出愛國者二、三型飛彈，以及機場防空用的天兵雷達、35公釐快砲、麻雀飛彈，擔任現場防空掩護。陸軍裝甲部隊，也派出雲豹裝甲車，現場如臨大敵。

由於戰備跑道開放機會不多，為了盡量增加有相關經驗的飛官，三型戰機都由雙座機執行任務，三型機的任務領隊，也都是上校隊長級的資深飛官。

陸軍航空隊派出直升機，執行戰備跑道附近的警戒，以及載運戰機整補所需的彈藥、器材等。空軍也在周邊布置干擾槍，讓無人機無法飛近現場。