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雲豹裝甲車二代再進化 科技感M2樣車集集首曝光

2019-05-27 21:30聯合報 記者洪哲政╱即時報導

首曝光的雲豹二代M2樣車，底盤不僅變高，後門改為雙門對開，車身也取消側裙較新型內...
首曝光的雲豹二代M2樣車，底盤不僅變高，後門改為雙門對開，車身也取消側裙較新型內縮，更適克服複雜地形與穿越車陣。圖右為M1樣車。記者洪哲政／攝影
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國人自製雲豹甲車已服役，但外觀結構常被外界批評不夠現代化。國防部軍備局209廠去年研發出「雲豹二代」首輛M1樣車後，再度以瑞士食人魚裝甲車（Piranha）為目標，以全新底盤研發Ｍ2樣車，目前正在進行初期作戰測評。外型流線、充滿科技感的新車，日前在集集附近的公路上首度曝光！

軍備局以「輪型迫砲車研製案」，研發新型8輪迫砲車，去年原已研製出號稱「雲豹甲車二代」的Ｍ1樣車，但為因應陸軍對新迫砲車的需求，另採用新式底盤，以瑞士食人魚裝甲車（Piranha）為目標，另研發Ｍ2樣車，新雲豹因此再度「進化」，外型設計再提高一個檔次，神似新加坡同系列的TERREX裝甲車。

M1與M2樣車近日利用在集集209廠附近的濁水溪床進行地形測試，新車在機動過程中，也被本報鏡頭目擊。首曝光的M2樣車，底盤不僅變高，還可以調整高度，增加越野和迫砲射擊精度，車身也取消側裙內縮，更加流線，轉向半徑也縮小，更適克服複雜地形與穿越車陣，後門則改為雙門對開，有別於M1樣車的升降登陸板。

軍備局表示，迫砲系統是戰場上重要的步兵火力支援武器，為提高殺傷力與機動性，研發車載式系統為國際趨勢；軍備局亦於106年起啟動研製案，預計於108年度完成P2樣車及初期作戰測試評估；全案規劃於106年至108年研製M1及M2底盤載具兩輛，預算總計為1億900萬元；今年執行研發測評及配合軍種實施作戰測評，驗證作戰性能，納為後量產評估依據。全案預計在7月31日完成初期作戰測評，年底前完成結案報告核定。

軍備局說，陸軍機步旅自民國75年起陸續服役的CM22、CM23迫砲車系列履帶型車輛，已無法滿足未來作戰需求，為利快速部署並提供戰鬥部隊適時、有效與持續支援，因此研製輪型迫砲車，運用在反登陸、灘岸及城鎮作戰，新車結構將可承受120公厘迫砲彈全裝藥射擊的後座力。

軍備局表示，最新的輪型迫砲車具快速機動力、強大打擊力、綿密偵搜力、靈活指通力及高自製率等特性，全系統完成研製開發後，除節約全壽期後勤支援成本，並可滿足未來甲車的戰術運用與戰場支援。此案己進入最後1年成果驗證展出階段，並作為陸軍下達量產決心的依據。

軍備局強調，未來研改好的輪型迫砲車可快速部署至戰場，其所配備之「新式車裝迫砲系統」為高殺傷力戰鬥支援裝備，特點是火力強、威力大，執行火力支援任務時，使用之武裝備與輸具，可達增援防衛任務目標，擴大國土防衛安全縱深。

而根據軍備局所提供新式8輪迫砲甲車的資料顯示，新式車裝迫砲系統最大特色就是「制退復進機」，能減低70%以上後座力，增加射擊精準度；此外，系統採用電控伺服驅動及內建彈道計算機，可將射擊前的準備工作由5至6分鐘縮短為30秒，達到快速部署效果。而此系統最大射速是每分鐘30發，完成射擊後，可在30秒內完成收砲，並可立即變換陣地，重新部署。軍備局說，為增加迫砲的射程，軍備局特別開發XTC103 81公厘增程彈，射程可達6公里，比現在的4.8公里還遠，可大幅降低遭敵人攻擊的可能性。

雲豹二代M2樣車首度曝光。記者洪哲政/攝影
雲豹二代M2樣車首度曝光。記者洪哲政/攝影
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國人自製雲豹甲車已服役，但外觀結構常被外界批評不夠現代化。國防部軍備局209廠去...
國人自製雲豹甲車已服役，但外觀結構常被外界批評不夠現代化。國防部軍備局209廠去年研發出「雲豹二代」首輛M1樣車後，再度以瑞士食人魚裝甲車（Piranha）為目標，以全新底盤研發Ｍ2樣車，目前正在進行初期作戰測評。外型流線、充滿科技感的新車，日前在集集附近的公路上首度曝光！記者洪哲政／攝影
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裝甲車陸軍瑞士
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