親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
大法官人選出爐
桃機壅塞求解方
3C世代手機癮
政治
軍事
綜合

獨／總統選戰犧牲品？于美人「國民大會」驚傳停播

6月1日起 影響你我荷包的新措施看這

模擬反制敵彈道飛彈 愛三全裝備河濱公園部署超吸睛

2019-05-27 16:25聯合報 記者洪哲政╱即時報導

北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連...
北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連，現場有三具愛3飛彈發射架對空實施警戒。記者洪哲政/攝影
分享

國軍漢光35號演習實兵操演今日（27日）展開，空軍防空及飛彈指揮部動員愛國者3型飛彈連，機動部署在台北市大佳河濱公園，同時擔任松山機場與大直要塞區防空警戒任務，拱衛中樞。愛國者3型防空飛彈以完整接戰編制，大陣仗在台北市區內執行戰備任務，場面罕見。

北部今日下午實施萬安42號軍民聯合防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在北市大佳河濱公園的愛國者連，現場有三具愛3飛彈發射架對空實施警戒，包括搜索目標用的AN/MPQ-53雷達、AN/MSQ-104交戰與火力控制站都完成部署。官兵全付武裝，專注執行戰備任務。

高層將領曾表示，國軍全面落實不對稱作戰，是體認到資源有限，無法與共軍進行消耗戰，因此所有的資源都必須用在刀口上，用在最必須、對我方最能發揮效力的位置。

將領說，愛國者3型等防空飛彈具備截擊敵人彈道飛彈的能力，但成本極高，無法將所有敵方可能攻擊的設施都列入防護。國軍現階段最優先需要保障者，是我方機場等軍事設施，盡可能在對方飛彈攻擊下，仍能減少傷害，維持運作，確保空軍各型戰機能順利升空。

大佳河濱公園右側是國防部與衡山指揮所所在的大直要塞區，左側則是松山機場，防空飛彈部署在此地，符合軍方宣示的用兵要旨。

北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連...
北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連，現場有三具愛3飛彈發射架對空實施警戒。記者洪哲政/攝影
分享
北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連...
北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連，現場有三具愛3飛彈發射架對空實施警戒。記者洪哲政/攝影
分享
北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連...
北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連，AN/MSQ-104交戰與火力控制站都完成部署。記者洪哲政/攝影
分享
北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連...
北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連，現場有三具愛3飛彈發射架對空實施警戒，包括搜索目標用的AN/MPQ-53雷達、AN/MSQ-104交戰與火力控制站都完成部署。圖為AN/MPQ-53雷達。記者洪哲政/攝影
分享

彈道飛彈松山機場大佳河濱公園
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

漢光實兵操演今模擬戰力保存 明日各作戰區大反擊

2019-05-27 12:01

北部今下午1點半到2點萬安演習 人車及高鐵管制

2019-05-27 00:35

北部7縣市萬安演習 高速路「可下不可上」

2019-05-27 00:24

彰化戰備道漢光演習 軍事迷買VIP席卡位

2019-05-26 23:46

漢光演習明登場 國防部短片展現國軍衛疆決心

2019-05-26 15:34

漢光演習今晚彰化段三階段封閉 軍事迷高價買VIP位備戰

2019-05-26 15:16

什麼是「站𦨭」？ 蔡總統臉書影片看了就知道

2019-05-25 00:43

「航母殺手」沱江級艦開工 總統讚：勇者不懼

2019-05-25 00:31

神祕景點僅限台灣人參觀！ 揭開馬祖240巨砲面紗

2019-05-24 18:51

軍人年改讓政府負擔不減反增？退輔會說原因

2019-05-24 18:07
看更多

熱門文章

館長轟韓國瑜「騙子」 表態2020只挺國民黨這些人

2019-05-26 19:22

槓上館長稱他有七前科 李天鐸一周後首回應

2019-05-27 12:17

質詢罵王世堅「垃圾」 柯Ｐ引法條道歉：答覆超出範圍

2019-05-27 09:58

孫大千列舉蔡英文對台十大傷害 再做一任回天乏術

2019-05-27 08:08

「2019臺灣社會信任」調查結果出爐！台灣民眾最不信任哪些人？

2019-05-27 13:14

韓、郭搶攻網路聲量！這人一旁看戲 為何聲勢竄回高峰

2019-05-27 09:00

桃機機坪塞爆 飛機委屈滑行道過夜

2019-05-27 00:33

林濁水問郭台銘：一旦當選 要恢復軍公教原替代率？

2019-05-27 08:08

紓解桃機壅塞 中南部機場宵禁喊鬆綁

2019-05-27 00:18

總統初選燒進校園 「複製韓冰」會成燎原火？

2019-05-27 08:00

郭台銘批故宮南院養蚊子 蔡英文回酸：別只看到蚊子

2019-05-26 18:10

蔡英文最新提名大法官 呂太郎、蔡宗珍入列

2019-05-27 09:57

郭台銘網路聲量快速攀升 郭：我有信心攀到第一

2019-05-26 17:09

大法官提名人謝銘洋 太陽花學運曾說：沒把馬英九教好

2019-05-27 10:34

郭台銘稱綠營以「米蟲」羞辱軍公教 政院：偏激不實

2019-05-26 19:00

兩難卡關…大園海軍基地 救急破局

2019-05-27 00:39

蔡酸別只看到蚊子 郭台銘：遊客少幾十萬當然只看到牠

2019-05-26 21:11

總統明提名4位大法官 學界法界名望人士在這裡

2019-05-26 23:42

韓國瑜六一台北造勢 朱立倫：勞民傷財

2019-05-27 11:15

北部7縣市萬安演習 高速路「可下不可上」

2019-05-27 00:24

五人小組有人挺郭黑韓？韓國瑜：希望超然公正

2019-05-27 11:11

北部今下午1點半到2點萬安演習 人車及高鐵管制

2019-05-27 00:35

新聞眼／拚觀光？夜難眠？機場宵禁鬆綁 民意拔河

2019-05-27 00:24

影／柯文哲深夜返台 粉絲熱情接機

2019-05-27 00:19

六一凱道大會師 韓粉喊贏回庶民政權

2019-05-27 00:19

謝銘洋曾酸台大沒教好馬英九 陳建仁救援不讓問

2019-05-27 10:59

選定了！國民黨台南市議員蔡育輝宣布參選立委

2019-05-27 11:36

郭台銘說「蚊子大」故宮：南院景觀已有很大差異

2019-05-26 22:31

董念台：妙天館長出頭天 另類神棍大玩政治遊戲

2019-05-27 09:25

被監察委員鎖定壓力大 法官自請辭職獲准

2019-05-27 11:39

柯文哲想師法德川家康 名嘴分析「他想等天下」

2019-05-26 19:18

大法官職司解釋憲法等權 釋憲效力不容動搖

2019-05-27 09:35

傳動用軍系黑韓國瑜挺郭台銘 郝龍斌：不可能

2019-05-27 15:09

陳菊上月造訪憂心初選 李登輝：民進黨要爭取人民認同

2019-05-26 19:05

司法院秘書長呂太郎獲提名大法官 法界不意外

2019-05-27 10:11

嘉義隔空開槍…蔡英文諷看蚊不看展 郭台銘批缺執行力

2019-05-26 23:54

賴清德：不會脫黨參選 也不會採法律途徑

2019-05-27 12:49

【重磅快評】權力保衛戰 英系監委大跳表忠舞

2019-05-27 11:47

監院報告指蘇啟誠無過錯 謝長廷：那我指揮監督怎有錯

2019-05-27 15:44

漢光實兵操演今模擬戰力保存 明日各作戰區大反擊

2019-05-27 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top