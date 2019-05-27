模擬反制敵彈道飛彈 愛三全裝備河濱公園部署超吸睛

2019-05-27 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



北部今日下午實施萬安防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在大佳河濱公園的愛國者連，現場有三具愛3飛彈發射架對空實施警戒。記者洪哲政/攝影 分享 facebook

國軍漢光35號演習實兵操演今日（27日）展開，空軍防空及飛彈指揮部動員愛國者3型飛彈連，機動部署在台北市大佳河濱公園，同時擔任松山機場與大直要塞區防空警戒任務，拱衛中樞。愛國者3型防空飛彈以完整接戰編制，大陣仗在台北市區內執行戰備任務，場面罕見。

北部今日下午實施萬安42號軍民聯合防空演習，模擬敵軍彈道飛彈來襲，部署在北市大佳河濱公園的愛國者連，現場有三具愛3飛彈發射架對空實施警戒，包括搜索目標用的AN/MPQ-53雷達、AN/MSQ-104交戰與火力控制站都完成部署。官兵全付武裝，專注執行戰備任務。

高層將領曾表示，國軍全面落實不對稱作戰，是體認到資源有限，無法與共軍進行消耗戰，因此所有的資源都必須用在刀口上，用在最必須、對我方最能發揮效力的位置。

將領說，愛國者3型等防空飛彈具備截擊敵人彈道飛彈的能力，但成本極高，無法將所有敵方可能攻擊的設施都列入防護。國軍現階段最優先需要保障者，是我方機場等軍事設施，盡可能在對方飛彈攻擊下，仍能減少傷害，維持運作，確保空軍各型戰機能順利升空。