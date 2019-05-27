漢光實兵操演今模擬戰力保存 明日各作戰區大反擊

2019-05-27 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光35號實兵操演今日展開，首日各部隊進入「戰力保存」階段，模擬在敵軍「第一擊」下隱藏戰力，明（28日）起各作戰區將操演反擊科目，包括淡水河反滲透操演、聯合灘岸殲敵作戰、反空降作戰與登陸作戰，清晨將啟用國道1號彰化戰備道，進行戰機起降組合操演。

此外，今日下午起全國各地將陸續實施108年「軍民聯合防空（萬安42號）演習」，「軍民聯合防空（萬安42號）演習」將於5月27日至30日間，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區實施，採有預告、分區同時段方式，於下午13時30分至14時，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散避難、交通管制及戰災搶救演練。北部地區首先登場，

「軍民聯合防空（萬安42號）演習」將於5月27日至30日間，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區實施，採有預告、分區同時段方式，於下午13時30分至14時，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散避難、交通管制及戰災搶救演練。

漢光35號演習實兵操演今日展開，國軍各部隊進入戰備模式，國防部將公開科目置於南部，包括在屏東滿豐陣地的聯合灘岸殲敵作戰，操演期間分別由空軍F-16、IDF戰機等戰機向海面目標實施殲敵；雷霆2000多管火箭、CM11戰車等各型武器裝備實施反舟波攻擊。雲豹甲車30鏈砲構型首次參與操演，展現優異性能。

此外，在興隆農場舉行的「聯合反空降作戰」，由陸軍特戰第3營官兵擔任攻擊軍，搭乘空軍C-130運輸機飛往目標區，發起特攻突擊任務，企圖奪取主要地形要點；防衛軍則完成戰力防護任務整備，並對接近的敵遂行雷達偵蒐、防情傳遞等作業，阻敵奪占要地。屆時空投連將實施悍馬車空投任務。

而海軍陸戰隊也將在屏東加祿堂海岸實施聯合登陸作戰，擔任登陸部隊的陸戰66旅在海、空軍火力支援下，以AAV7兩棲突擊車執行舟波搶灘登陸，以陸軍步後旅為主的守備部隊，則在陸軍裝甲564旅、43砲指部和陸航空中兵力支援下，執行反登陸作戰和灘岸戰鬥。

在北部，陸軍將在淡水河口實施反滲透作戰，兩岸將滿佈「火點」，以20機砲、標槍飛彈、戰車砲等模擬攻擊自河面試圖進入台北市的敵目標。關渡指揮部河防部隊已全數換裝雲豹甲車，在演習狀況發布後將，甲車將快速機動至漁人碼頭等地部署，支援火力。