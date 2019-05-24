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影／海軍高效能艦艇後續艦今開工 蔡譽：舉世聞名

2019-05-24 11:22聯合報 記者周佑政╱即時報導

蔡政府推動「國艦國造」又有新艦艇動工，蔡英文總統今天赴宜蘭，參與海軍高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮，蔡總統說，沱江艦艦體小，但速度快火力強，是發展不對稱戰力最有效的兵力，更是台灣的精神象徵。她強調，我們有堅定的意志和強固的能力，捍衛台灣的民主自由。

蔡總統說，今天到龍德造船廠有兩個目的，第一個目的是為了海軍沱江艦及快速布雷艇的建造開工典禮。2016年沱江艦是她就任總統後第一艘登艦的海軍艦艇，她和官兵弟兄姊妹，一起繞出蘇澳軍港航行，「當下我就下定決心，要強化台灣的國防自主能力」。

蔡總統表示，國防自主不能是「只聞樓梯響，不見人下來」，潛艦國造會有許多困難，但我們要有決心、有勇氣去克服，一定會有好的收穫。沱江艦這種已舉世聞名的造艦成就，要讓它更為發光發亮。

她說，去年沱江艦的研改和潛艦的設計，越過技術的瓶頸，她特別到海軍司令部宣示「新海軍啟航」。在她一再的要求下，海軍加速完成沱江艦原型艦系統的調修，今天開始量產，第一艘將在2021年年底完工交艦。

今天的第二個目的，蔡總統說，是要來給龍德加油打氣。儘管不斷有來自外界不盡公平的攻擊，承造過程也讓龍德虧損一億多元，但龍德董事長黃守真和全體員工的堅持之下，還是把沱江艦造出來。

蔡總統說，包括黃守真在內，龍德95％的員工都是宜蘭本地人。龍德的產業發展和優質就業機會，為宜蘭帶來更多的繁榮與發展。未來她會跟大家一起為宜蘭、為台灣打拚，面對國防安全和經濟轉型的挑戰，都要以「勇者不懼」的精神來面對。

龍德2018年11月得標承造海軍高效能艦艇後續艦三艘、快速布雷艇四艘。高效能艦艇後續艦是原沱江艦量產型，建造重點為放大原始儎台，增加噸位及整合中科院研發的新式設備，並參照沱江軍艦評測結果，進行優化及精進，提升在戰場上的適應性及戰力。

快速布雷艇則是海軍兩棲作戰新式載具的重要反制利器，應用全新開發的自動化部雷系統及推進設備，能有效進行快速精準的布雷作業。

蔡英文總統今天赴宜蘭參與海軍高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮。記...
蔡英文總統今天赴宜蘭參與海軍高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮。記者周佑政／攝影
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海軍沱江艦潛艦蔡英文

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