影／海軍高效能艦艇後續艦今開工 蔡譽：舉世聞名

2019-05-24 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡政府推動「國艦國造」又有新艦艇動工，蔡英文總統今天赴宜蘭，參與海軍高效能艦艇後續艦首艦暨快速布雷艇首艇建造開工典禮，蔡總統說，沱江艦艦體小，但速度快火力強，是發展不對稱戰力最有效的兵力，更是台灣的精神象徵。她強調，我們有堅定的意志和強固的能力，捍衛台灣的民主自由。

蔡總統說，今天到龍德造船廠有兩個目的，第一個目的是為了海軍沱江艦及快速布雷艇的建造開工典禮。2016年沱江艦是她就任總統後第一艘登艦的海軍艦艇，她和官兵弟兄姊妹，一起繞出蘇澳軍港航行，「當下我就下定決心，要強化台灣的國防自主能力」。

蔡總統表示，國防自主不能是「只聞樓梯響，不見人下來」，潛艦國造會有許多困難，但我們要有決心、有勇氣去克服，一定會有好的收穫。沱江艦這種已舉世聞名的造艦成就，要讓它更為發光發亮。

她說，去年沱江艦的研改和潛艦的設計，越過技術的瓶頸，她特別到海軍司令部宣示「新海軍啟航」。在她一再的要求下，海軍加速完成沱江艦原型艦系統的調修，今天開始量產，第一艘將在2021年年底完工交艦。

今天的第二個目的，蔡總統說，是要來給龍德加油打氣。儘管不斷有來自外界不盡公平的攻擊，承造過程也讓龍德虧損一億多元，但龍德董事長黃守真和全體員工的堅持之下，還是把沱江艦造出來。

蔡總統說，包括黃守真在內，龍德95％的員工都是宜蘭本地人。龍德的產業發展和優質就業機會，為宜蘭帶來更多的繁榮與發展。未來她會跟大家一起為宜蘭、為台灣打拚，面對國防安全和經濟轉型的挑戰，都要以「勇者不懼」的精神來面對。

龍德2018年11月得標承造海軍高效能艦艇後續艦三艘、快速布雷艇四艘。高效能艦艇後續艦是原沱江艦量產型，建造重點為放大原始儎台，增加噸位及整合中科院研發的新式設備，並參照沱江軍艦評測結果，進行優化及精進，提升在戰場上的適應性及戰力。