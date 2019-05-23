美軍艦艇進台海 時間刻意避開國軍海上操演

2019-05-23 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



美國海軍於台北時間今天（23）早晨宣布，驅逐艦「普瑞布爾」（USS Preble DDG-88）與補給艦「華特狄爾」（USNS Walter S. Diehl T-AO-193）號，22日下午由台灣西南海域進入台灣海峽，向北穿越台灣海峽進入東海。這是美軍今年第五度行經台灣海峽，五次航行均由兩艘艦艇組成，時間都挑選在當月下旬，事後並立即釋放消息。

消息人士指出，普瑞布爾號與華特狄爾號，昨天上午就已經航至台灣海峽南方的「入口」，卻逗留在當地水域，直到下午才轉向東北，進入海峽。由於國軍昨天上午在東部海域，進行戰備操演，除了動員廿餘艘大小艦艇，還邀請中外媒體出海採訪。美方艦艇的動作顯示，似乎並不希望被解讀成，與台灣進行聯合軍事行動。

與美軍今年前四次通過台海相比，這次航行的另一特色，是出動的艦艇當中，沒有一艘屬於駐日的第七艦隊；相較之下，去年7月以來，美軍六度由南向北通過台海，每次都至少有一艘船，隸屬母港在橫須賀的第十五驅逐戰隊（DESRON 15）。這似乎也證明，美軍近年船少任務多，導致裝備狀況與人員訓練都出現吃緊，因此必須從其他部隊甚至海岸巡防隊「借將」，才能繼續維持在西太平洋「秀肌肉」。