美神盾艦再穿越台灣海峽 專家提醒：這次沒開AIS

2019-05-23 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國海軍第七艦隊普雷貝爾號（Preble）驅逐艦和加油補給艦Walter S. Diehl號，22日由南向北航經台灣海峽，這次並未開啟自動船位回報系統（AIS）。有專家認為，此節顯示上個月神盾級驅逐艦「史塔森號」（Stethem，DDG-63）穿越台灣海峽開啟AIS，既與航安無關、也不是台美軍方的共識。

國防部上午表示，美軍作戰艦2艘於22日自我國西南海域由南向北航經台灣海峽。根據外電報導，美國海軍第七艦隊發言人多斯Clay Doss表示，普雷貝爾號（Preble）驅逐艦和加油補給艦Walter S. Diehl號22日穿越台灣海峽，展現美國對維護自由、開放的印太區域的承諾。

前海軍官校軍事學科部教官透過臉書貼文提醒：美艦「常態化」通過台灣海峽，這次有開 「船舶自動辨識系統」（Automatic Identification System, AIS） 嗎？

呂禮詩表示，無論是MarineTraffic或是船訊網，都找不到神盾級驅逐艦「普雷貝爾號」的航跡，油料補給艦「華特狄爾號」的最後位置則是在19/20日，出現在宮古水道附近；也就是這次通過台灣海峽，並未開啟AIS。