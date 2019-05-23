陸軍30機砲型雲豹甲車驗收中 實彈操演亮相好威

2019-05-23 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍漢光35號演習實兵操演月底將在屏東滿豐訓場實施「聯合灘岸殲敵作戰」，今天進行第二次實彈預演，陸軍進入量產的CM34 30公厘機砲戰鬥車首度公開亮相。但新車目前仍是中科院與軍備局209廠的產權，尚在測試驗收中，還未由部隊正式接裝，而每輛甲車在正式交付部隊驗收前，須特別抽測實際路跑2000公里，才能驗收通過。

國軍漢光35號演習月底將開放這場「聯合灘岸殲敵作戰」操演和國1彰化戰備道起降組合操演。據了解，目前規劃前者國防部長嚴德發主持，蔡英文總統傾向主持有F-16V戰機參演的戰備道起降操演。

「聯合灘岸殲敵作戰」今天舉行第二次預演。國防部表示，此次操演由陸、海、空三軍等單位，運用陸軍AH-1W眼鏡蛇、AH-64E阿帕契攻擊直升機向海面目標實施射擊，並以雷霆2000多管火箭及CM22迫砲車、CM11戰車、M110自走砲車及CM34 30公厘機砲戰鬥車等武器裝備實施反舟波攻擊。

參演的CM34 30公厘機砲戰鬥車與40榴彈槍型的雲豹甲車，為與現地沙灘結合，全部使用中科院生產的特殊塗料塗裝成近似沙漠迷彩的黃泥色，指揮所偽裝網也以稻草覆蓋。操演中有6輛新型30公厘機砲戰鬥車參演，據悉4輛是中科院原型車，2輛是209廠完成組裝的量產車。

CM34 30公厘機砲戰鬥車底盤動力系統是由「高僑自動化科技股份有限公司」及「信鋐工業股份有限公司」承攬，按該公司雲豹甲車「動力底盤系統」標案的交貨時程，今年2月底前應交貨30套，而負責組裝車輛與砲塔的209廠，一周可組裝1輛。

30機砲雲豹甲車第一批貨，特別抽測一輛須實際路跑2000公里，才算驗收通過。而一套「動力底盤系統」有9項次系統，包括：動力系統、傳動系統、燃油系統、液壓動力開啟機構、承載系統、剎車系統、中央胎壓系統、轉向系統及液壓動力舉撐機構等。而每套「動力底盤系統」共有559項，將近2500個零件。首套全系統測試及各批性能測試時程，須於60個工作天內完成。