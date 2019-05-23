反裝甲標槍飛彈海陸通吃 三軍反登陸演習缺它不行

2019-05-23 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地舉行三軍聯合反登陸操演，空軍F-16、IDF和海軍濟陽艦及光六快艇在外海炸射，陸航阿帕契及眼鏡蛇攻擊直升機從空域搭配反擊，在海空軍火力壓制下，岸上重砲及M109A2、M110A2自走砲和雷霆2000輪番展現兇猛火力；用在打擊陸上戰車或裝甲車的標槍飛彈，今天也運用在聯合反登陸作戰上，攻擊泛水中移動的敵軍登陸艇或氣墊船。

主要用在打擊陸上戰車或裝甲車的拖式飛彈，發射後由射手以電線導控，並以光學瞄準儀對準目標，直至飛彈擊中目標為止，陸軍舊式的拖二A是有線直攻武器，換裝拖式二A後，曾將這型各國普遍單純用在打擊陸上戰車或裝甲車的飛彈，運用在反登陸作戰上，攻擊泛水中移動的敵軍登陸艇或氣墊船，但拖式因導線經常觸水失靈，攻擊水面目標任務，改由射程2000公尺的標槍反裝甲飛彈取代

標槍飛彈是一種射前鎖定目標射後不理的飛彈，此系統對裝甲車輛採用頂部攻擊的飛行模式，攻擊較薄的頂部裝甲，也可以用直接攻擊模式攻擊建築物或防禦陣地，直接攻擊模式時，也可以用以接戰直升機；此武器系統重22.3公斤，通常由2人操作，1名射手和1名攜彈員，當射手瞄準和發射飛彈時，攜彈員搜尋下個目標並注意敵軍威脅。