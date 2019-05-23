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反裝甲標槍飛彈海陸通吃 三軍反登陸演習缺它不行

2019-05-23 18:58聯合報 記者潘欣中╱即時報導

國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地舉行三軍聯合反登陸操演，空軍F-16、IDF和海軍濟陽艦及光六快艇在外海炸射，陸航阿帕契及眼鏡蛇攻擊直升機從空域搭配反擊，在海空軍火力壓制下，岸上重砲及M109A2、M110A2自走砲和雷霆2000輪番展現兇猛火力；用在打擊陸上戰車或裝甲車的標槍飛彈，今天也運用在聯合反登陸作戰上，攻擊泛水中移動的敵軍登陸艇或氣墊船。

主要用在打擊陸上戰車或裝甲車的拖式飛彈，發射後由射手以電線導控，並以光學瞄準儀對準目標，直至飛彈擊中目標為止，陸軍舊式的拖二A是有線直攻武器，換裝拖式二A後，曾將這型各國普遍單純用在打擊陸上戰車或裝甲車的飛彈，運用在反登陸作戰上，攻擊泛水中移動的敵軍登陸艇或氣墊船，但拖式因導線經常觸水失靈，攻擊水面目標任務，改由射程2000公尺的標槍反裝甲飛彈取代

標槍飛彈是一種射前鎖定目標射後不理的飛彈，此系統對裝甲車輛採用頂部攻擊的飛行模式，攻擊較薄的頂部裝甲，也可以用直接攻擊模式攻擊建築物或防禦陣地，直接攻擊模式時，也可以用以接戰直升機；此武器系統重22.3公斤，通常由2人操作，1名射手和1名攜彈員，當射手瞄準和發射飛彈時，攜彈員搜尋下個目標並注意敵軍威脅。

標槍飛彈會從發射器中彈出離操作者的一段安全距離後再點燃火箭引擎，使得看見發射者變得更為困難，飛彈也能從建築物內發射，發射筒的後焰雖不大，仍會對附近人員造成傷害。

用在打擊陸上戰車或裝甲車的標槍飛彈，今天也參與屏東的三軍聯合反登陸預演，攻擊泛水...
用在打擊陸上戰車或裝甲車的標槍飛彈，今天也參與屏東的三軍聯合反登陸預演，攻擊泛水中移動的敵軍登陸艇或氣墊船。圖／取自軍聞社
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飛彈裝甲車直升機

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