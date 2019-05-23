美軍放寬 我國官兵可著象徵主權制式軍服赴美參訓

2019-05-23 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部披露台美兩軍透過部隊協訓保持交流。美軍對我赴美參訓官兵服制也有放寛，已可著我中華民國制式軍服參訓。

台美軍事合作雖然緊密，但畢竟沒有邦交，過去我赴美接受各類軍事訓練官兵，尤其結訓儀式等正式場合，須著便服，不能穿著代表我國主權象徵的服誌。

但根據美軍發布的訊息顯示，今年2月我空軍派遣劉志堂中校等兩名軍官，赴美國關島安德森空軍基地參與「Pacific Defender 19 太平洋防衛者2019」交流，已穿著我制式有軍階的迷彩軍服參訓。

美國太平洋空軍部隊首席上校安全部隊部長特別向身著制式軍服的劉志堂致意，基地並對外發布照片。

美國太平洋空軍所屬的第354戰鬥機聯隊，今年2月在關島的安德森空軍基地舉行名為「太平洋防衛者19-1」的聯合交流活動。這項交流活動是集合亞太區域同盟各國空軍，就防衛空軍基地的行動做實質的技術交流。美國分別邀請台灣、泰國、日本、南韓、孟加拉與東加派員參與。

國防部也派出兩名空軍人員，身著國軍制式迷彩服共同參與包含輕兵器認識、射擊訓練、急救等實作項目，而非過去的穿便服的觀摩模式。

這項交流訓練是美國印太司令部的區域與安全合作計畫，並且唯有美國太平洋空軍安全部隊及第736安全作戰中隊負責執行。

「太平洋防衛者19-1」各國學員受訓期間就機場防衛進行多方面交流，並出席觀摩同時間在關島舉行的「北方對抗2019」多國聯合演習中的機場防衛操演。這項演習參與的國家包括美國、日本、澳洲等空軍。