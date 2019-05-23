希望館長有前科！外交官：李上校連有前科的人都不如

2019-05-23 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



館長陳之漢應國防部邀約參加莒光園地錄製節目，又與總統蔡英文同框引發熱議，退役陸軍上校李天鐸在臉書上表示「小英，她瘋了嗎？」，李指館長本身擁有毒品等七項前科，還跟總統一起上莒光日接受表揚，是否把現在服役的年輕人，當成什麼都不懂的傻瓜？外交官劉仕傑土表態力挺館長，他說他跟館長素昧平生，知道館長混過兄弟，但那又怎樣？套句韓市長的名言，他相信「館長愛台灣的心不會比你少一分，你愛台灣的心不會比館長多一分」。

劉仕傑在臉書指出，他猶豫很久，還是決定說出內心話。關於館長陳之漢有沒有前科、有沒有資格代言國軍這件事，飆捍館長已經出示全區間良民證。紀錄顯示，館長「沒有前科紀錄」。但他承認的確曾被判傷害罪，但他繳了罰金，期限已過，所以依照法令，他的確沒有前科（但到警察局查還是有相關紀錄）。

但他想問大家的是，就算沒有良民證，就算真的有前科，難道就不能拍攝莒光園地，不能幫助國軍，不能當一個激勵人心的人嗎？

他跟館長素昧平生，知道館長混過兄弟，但那又怎樣？套句韓市長的名言，我相信「館長愛台灣的心不會比你少一分，你愛台灣的心不會比館長多一分」。

劉說，認識他夠久的朋友都知道，他曾經在台南六甲軍事監獄服役一年多。每天他巡視監區牢房，帶犯人面會親友，看著他們在監區揮汗如雨地工作，殷盼收到家人的來信，跟探視家人通電話前的緊張或興奮，他看到的都是人性。那跟你我一樣的人性。

他很慶幸在獄中服役，那讓他的人生不一樣，不是變得不分黑白是非，而是更清楚人生並非完美無瑕，一時歧路之後還可以走回正軌，如果你願意。

在巡視牢房時，曾經有受刑人請他教英文，說希望出去後可以找份工作讓女朋友過好日子。所以他總會找時間教對方幾個英文單字。一直到現在，他還記得對方的樣子。說他好傻好天真，但他寧願相信。他相信人性的良善，最後終會勝出。

今天就算館長曾經有前科，難道就不能在事業有成後回饋社會嗎？坦白說，他更希望館長真的有前科。

因為他希望讓社會看到，有前科的館長，仍然可以回饋國軍，大方說自己的故事。「對，我陳之漢曾經做過歹子，但我他媽地現在浪子回頭，可以嗎？」，這社會不正需要更多的人浪子回頭嗎？更何況他還沒有前科。

對比起來，他著實無法認同前退休上校李天鐸。

一個憑自己努力，事業有成，捐了幾千萬給國家社會。另一個領退休俸，每天跟中共唱和、唱衰台灣。

這真的荒謬到極點。李上校，你知道你連有前科的人都不如嗎？

昨天其實他看到一個新聞很感動。

美國黑人首富兼慈善家Robert Smith 前幾天出席亞特蘭大Morehouse 學院畢業典禮時，當場宣布他將幫全場400個黑人畢業生付清學貸。在場許多家境清寒的畢業生簡直不可置信、欣喜若狂。這位Smith先生，將付出4000萬美元（12億台幣）。

我想問問各位朋友，當一個人事業有成，願意回饋社會時，我們應該要給予掌聲？還是斤斤計較他拿的是什麼樣的良民證？