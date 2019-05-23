飛彈基地睦鄰補助7月1日生效 國防部說緣由

2019-05-23 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部表示，「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」將於7月1日生效。記者洪哲政/攝影 分享 facebook 國防部表示，「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」將於7月1日生效，凡飛彈射程超過100公里的飛彈基地，基地圍牆周邊250公尺的各村里鄰，都可申請經費用作公共事務專案改善，或作其他公益。經費分6級達120萬至220萬元之譜。但補助對象是地方各鄉鎮市，經費不會像機場噪音補助由家戶取得。

一般而言，天弓二型飛彈外傳即有200公里射程，部分特種飛彈則有600公里射程以上。這次擴大補助，主要是因為空軍在台中太平的坪林營區，以及屏東萬巒的萬金營區，引發當地立委與縣市議員聯手抗議，軍方屈服。國防部原本希望明年才開始接受申請，最後也因選舉將屆，在立委強力要求下，改為7月1日開始。

國防部說，目前並未將飛彈營區或陣地納入睦鄰捐助對象。在噪音影響部分，因國軍所屬「軍用機場航空噪音改善經費理原則」及「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，僅針對各軍用機場及各類武器實彈射擊噪音影響實施補助，其評審基準表中測量最大噪音量須達65分貝以上，但各飛彈營區均未在營區內實施實彈射擊，沒有實質噪音影響周邊居民。

而在部隊訓練方面，「國軍主要武器訓練場及油料彈孳庫影響地方睦鄰工作要點」，是針對國軍進行步機槍或其他一般輕兵器射擊以外的陸海空射擊訓練、雷達追瞄或武器測試，且經奉核並實際執行實彈射擊才能納入補助範圍，但飛彈部隊實彈射擊均納入三軍聯合實彈射擊測考；另飛彈部隊平日於駐地實施訓練，僅針對部隊裝備操作，未實施飛彈射擊等訓練，對周邊居民並無實質火砲射擊的影響。

彈庫儲量方面，「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，是針對油料庫、彈藥庫與彈藥庫營區外燒毀場等，但各防空飛彈的儲量較少，與一般彈藥庫的儲存量差距甚大，無法達到補助標準。

國防部表示，為兼顧國防安全及民意需求，因飛彈營區無法納入「國軍主要武器訓練場及油料藥庫影響地方睦鄰工作要點」補助範圍，為避免影響國軍現行睦鄰捐助措施，因此去年12月已著手研議專屬飛彈營區補助作法，另案策擬飛彈營區及居民酌予補助經費，空軍司令部已完成「飛彈營區補助工作要點」草案，報國防部聯審完畢，3月12日呈國防部長嚴德發完成要點訂定，並於3月15日報行政院核備，預劃於108年7月1日公布施行，109年編列預算支應。

根據「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」規定，有權被申請補助的飛彈營區，為「空軍防空暨飛彈指揮部所屬飛彈部隊有效射程達一百公里以上」，且非位於空軍機場內的營區。補助分為六級，由軍方與產官學者組成委員會評審，可補助220萬到120萬元，適用於當地營區各鄉鎮、市、區飛彈營區圍牆向外延伸250公尺範圍涵蓋或設管禁（限）建範圍涵蓋之各村、里、鄰，可從事環境衛生、綠美化及海洋生態環境保護，或原住民族有關之國中小學教育、安養院、托兒中心設施改善及文化祭儀活動等各類公共事務運用。村（里）辦公處、活動中心、地方公共基礎建設或開放民眾使用之健康、休憩及視聽器材等居民福利設施等。