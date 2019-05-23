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國軍最大規模反登陸操演 三軍展現強大火力秀軍事肌肉

2019-05-23 11:13聯合報 記者潘欣中╱即時報導

國軍今天上午在屏東縣三處地區同時舉行三軍聯合反登陸實彈操演，也是歷年最大規模，為下周四的漢光35號演習實兵驗證暖身；在枋山臨海陣地的聯合反登陸操演，由陸軍司令陳寶餘督導，模擬共軍藉戰機掩護，大批船團從西部海域展開突擊，海軍派出艦艇迎敵，空軍F-16和經國號戰機擊退來襲敵機，武裝直升機、重砲、戰車、肩射飛彈和「雷霆2000」多管火箭先後出擊，中科院研發的CM34新型30機砲裝步戰鬥車，也首度公開實彈射擊。

國軍漢光35號演習實兵操演5月27日至31日展開，由三軍部隊採聯合實兵對抗模式，執行5天4夜聯合作戰攻防對抗演練；其中，30日清晨在屏東枋山臨海陣地的聯合反登陸操演，陸軍將調集陸空兵力，以「灘岸殲敵」科目，驗證軍種聯合指揮管制、情監偵能力及聯合火力協調機制，將出動10餘輛40榴彈槍與30機砲兩種裝步戰鬥車，是本次演習的一大亮點。

漢光演習實兵驗證科目將於下在各地展開，各軍種部隊正進行相關科目預演；今天在屏東縣枋山臨海陣地進行聯合反登陸實彈預演，參與軍種和規模堪稱歷年之最，已是本月以來第3次預演，同步進行的還包括在枋山鄉加碌堂海有海軍陸戰隊反登陸操演和佳冬鄉昌隆農場結合裝甲部隊和傘兵的反空降實兵操演，是為30日的正式演習做最後預校，蔡英文總統可能到枋山臨海陣地視導聯合反登陸實彈操演。

今天枋山臨海陣地的「灘岸殲敵」科目預演，海軍有濟陽艦、光六快艇，空軍有F-16和經國號戰機，陸軍除了M110、M109A2重型自走砲，CM11勇虎型戰車、阿帕契、眼鏡蛇武裝直升機、標槍飛彈和中科院自主研發的「雷霆2000」，中科院研發的CM34新型30機砲裝步戰鬥車，也首度公開實彈射擊，均精準摧毀1公里遠的海上目標，展現強大火力。

國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，CM11勇虎型戰車在岸邊一字排...
國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，CM11勇虎型戰車在岸邊一字排開射擊。記者潘欣中／攝影
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國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，戰機發射熱焰彈。記者潘欣中／攝...
國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，戰機發射熱焰彈。記者潘欣中／攝影
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國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，戰鬥直升機發射熱焰彈。記者潘欣...
國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，戰鬥直升機發射熱焰彈。記者潘欣中／攝影
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國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，由陸軍司令陳寶餘（右）上將督導...
國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，由陸軍司令陳寶餘（右）上將督導。記者潘欣中／攝影
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中科院研發的CM34新型30機砲裝步戰鬥車，首度在聯合反登陸實彈操演中展現強大火...
中科院研發的CM34新型30機砲裝步戰鬥車，首度在聯合反登陸實彈操演中展現強大火力，陸軍司令陳寶餘（右）預校前先視察該輛新採購的裝步戰鬥車。記者潘欣中／攝影
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國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，中科院研發的「雷霆2000」多...
國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，中科院研發的「雷霆2000」多管火箭射擊。記者潘欣中／攝影
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國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，F-16戰機發射熱焰彈。記者潘...
國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，F-16戰機發射熱焰彈。記者潘欣中／攝影
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國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，阿帕契直升機發射地獄火飛彈。記...
國軍今天在屏東縣枋山臨海陣地的三軍聯合反登陸操演，阿帕契直升機發射地獄火飛彈。記者潘欣中／攝影
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漢光演習

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