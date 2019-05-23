美作戰艦穿台海 國防部：無異狀

2019-05-23 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部上午表示，美軍作戰艦2艘於22日自我國西南海域由南向北航經台灣海峽。

根據外電報導，美國海軍第七艦隊發言人多斯Clay Doss表示，普雷貝爾號（Preble）驅逐艦和加油補給艦Walter S. Diehl號22日穿越台灣海峽，展現美國對維護自由、開放的印太區域的承諾。多斯表示，兩艦航行過程與他方的互動安全且專業。