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美軍今派兩艦通過台灣海峽 路透：很可能激怒北京

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美作戰艦穿台海 國防部：無異狀

2019-05-23 10:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部上午表示，美軍作戰艦2艘於22日自我國西南海域由南向北航經台灣海峽。

根據外電報導，美國海軍第七艦隊發言人多斯Clay Doss表示，普雷貝爾號（Preble）驅逐艦和加油補給艦Walter S. Diehl號22日穿越台灣海峽，展現美國對維護自由、開放的印太區域的承諾。多斯表示，兩艦航行過程與他方的互動安全且專業。

國防部則指出，美艦經台灣海峽自由航行，國軍依規定運用聯合情監偵全程嚴密掌握我國周邊海、空域動態，維護區域和平與穩定，期間並無異狀，請國人放心。

美國普雷貝爾號驅逐艦檔案照。路透
美國普雷貝爾號驅逐艦檔案照。路透
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