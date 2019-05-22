影／F-16戰機響尾蛇出擊 飛彈離架瞬間影片曝光

2019-05-22 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今日上午在東部海域實施戰備任務訓練，除海面有20艘軍艦參演外，空中也有超過20架次戰機，空軍三型主力戰機皆實彈射擊空對空飛彈。軍方事後罕見公布F-16戰機發射響尾蛇飛彈瞬間的影片。