親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

影／F-16戰機響尾蛇出擊 飛彈離架瞬間影片曝光

2019-05-22 15:22聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今日上午在東部海域實施戰備任務訓練，除海面有20艘軍艦參演外，空中也有超過20架次戰機空軍三型主力戰機皆實彈射擊空對空飛彈。軍方事後罕見公布F-16戰機發射響尾蛇飛彈瞬間的影片。

海軍「東部海域戰備任務訓練」空軍實兵實彈部分，出動F-16、幻象2000、經國號戰機，各自以響尾蛇飛彈、魔法飛彈、天劍一型飛彈，射擊空中靶標，空軍三型主力戰機同時亮相開火，是難得一見的場面。

海軍今日上午在東部海域實施戰備操演，空軍公布參演F-16戰機發射響尾蛇飛彈影片。...
海軍今日上午在東部海域實施戰備操演，空軍公布參演F-16戰機發射響尾蛇飛彈影片。圖擷自空軍影片
分享

飛彈戰機空軍

相關新聞

漢光亮點 派里級巡防艦亮相

2019-05-22 14:20

漢光演習海上預演 廿餘艦艇參加

2019-05-22 12:55

海空軍東部外海實彈操演 驗證聯戰能力

2019-05-22 12:55

海軍花蓮外海操演 反潛火箭發射場面壯觀

2019-05-22 12:36

圖輯／東部海域戰備任務訓練

2019-05-22 12:14

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

2019-05-22 10:59

第三作戰區：漢光軍機操演 不影響民航機起降

2019-05-22 10:15

美索我潛艦訓練位置 專家：台應趁機擴大兩軍水下合作

2019-05-22 09:45

美軍向我索潛艦活動區域始末 卡在這件事我方未鬆口

2019-05-22 04:51

罕見！「三曝」漢光演習 F-16V戰機將試降彰化戰備道

2019-05-22 00:45

載運救護車起降太平島 空軍C-130運輸機達成任務

2019-05-21 22:53

國防部證實美向我索潛艦訓練活動區域 退將：不該給

2019-05-21 21:59

太平島南援四號操演「哀嚎」四起 官兵超敬業

2019-05-21 21:43

太平島舉行南援演練 海巡自製無人機首次曝光運用

2019-05-21 20:02

漢光演習舉辦三場媒體邀訪 創歷年紀錄

2019-05-21 18:35

黑科技？空中勤務總隊官網上有「定翼直升機」

2019-05-21 13:29

國防預算解凍權不再綁提案立委 她秒曝睦鄰經費黑幕

2019-05-21 13:13

李天鐸指館長有7項前科 館長：會提告及申請刑案紀錄

2019-05-21 12:25

國軍食用油受矚 立委要求國防部訂標準作業模式

2019-05-21 11:51

公會：精煉大豆沙拉油發煙點高 可兼顧健康與食用品質

2019-05-21 11:04

館長錄莒光園地和總統同框 李天鐸：蔡英文瘋了嗎？

2019-05-21 10:21

陸戰隊士兵上網抱怨一周沒休假 前輩轟他不如退伍

2019-05-20 13:41

空軍男神髮型不符標準挨批 本尊出面喊冤

2019-05-20 12:02

小英喊自製潛艦…卻不知真正弱點在魚雷 迷航脫靶糗事多

2019-05-20 08:00

連長不累 陸軍首位女性特戰連長曝光

2019-05-19 22:17

丹麥編成國家榮民中心 李翔宙介紹退輔會照顧榮民成就

2019-05-19 17:35
看更多

熱門文章

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

2019-05-22 10:59

綠委助陣 一張圖全解「蔡英文執政三年做了啥」

2019-05-21 16:50

大選誰會贏？歷史說話…這身分出線選總統 從沒輸過

2019-05-22 08:00

黨內互打激烈？ 郭台銘非官方粉專向韓粉下「逐客令」

2019-05-21 20:01

挺同婚被中常委提案撤銷提名 李彥秀哭了

2019-05-22 10:47

罕見！「三曝」漢光演習 F-16V戰機將試降彰化戰備道

2019-05-22 00:45

「盜用」閃電台灣照還調色 卓榮泰道歉：拍的太好太妙了

2019-05-22 00:41

美軍向我索潛艦活動區域始末 卡在這件事我方未鬆口

2019-05-22 04:51

余天設鴻門宴支持蔡連任？ 台南黨部主委：讓民主流淚

2019-05-22 10:32

朱立倫籲黨內勿互相攻擊 孫大千讚樹立團結典範

2019-05-22 08:07

國防部證實美向我索潛艦訓練活動區域 退將：不該給

2019-05-21 21:59

【重磅快評】罵扶龍王垃圾 柯文哲被看清格局了

2019-05-21 18:52

傳民進黨中執會要改初選辦法 賴清德：使本黨走向淪喪

2019-05-22 08:49

總統高雄辦公係真的？韓國瑜中意「左營軍區」

2019-05-22 13:20

綠營砲轟韓國瑜彌陀機場瞎到爆 網友：陳菊也說過...

2019-05-22 13:00

太平島南援四號操演「哀嚎」四起 官兵超敬業

2019-05-21 21:43

彰化立委初選由張瀚天大勝 陳杰：不接受，參選到底

2019-05-22 11:19

初選未過關就脫黨？ 賴清德：該脫黨的不是我吧

2019-05-22 12:12

挺同婚恐遭撤銷黨內提名？ 蔣萬安：尊重

2019-05-22 11:13

議場上罵王世堅「垃圾」 柯文哲：下次會盡力忍住

2019-05-21 17:53

美索我潛艦訓練位置 專家：台應趁機擴大兩軍水下合作

2019-05-22 09:45

董念台：韓國瑜難擋帝王誘惑 心機頗重之凡人

2019-05-22 08:39

漢光演習舉辦三場媒體邀訪 創歷年紀錄

2019-05-21 18:35

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

2019-05-22 14:09

韓國瑜不選票流向柯文哲？郭董：和韓中央地方分工 票會到我這

2019-05-21 19:00

蔡英文歡迎馬英九來府 馬辦：盼府儘速安排

2019-05-21 20:16

民進黨初選喬不定！蔡賴今攤牌 中執會攻防

2019-05-22 00:02

聽聞郭董舔盤笑到凍未條 柯P：我才不做這麼噁心的動作

2019-05-22 10:26

大學生問「可以幫綁鞋帶嗎」 郭董：有自動綁緊的鞋帶

2019-05-21 19:58

郭台銘桃園趴趴走 藍議員集結打氣加油喊「打敗小英」

2019-05-21 17:00

余天居中協調 民進黨19名黨部主委連署挺小英連任

2019-05-21 22:44

新聞眼／兩營隔空駁火 蔡賴背水一戰

2019-05-22 00:49

一中各表與一國兩制的差別 王金平這麼回答

2019-05-21 17:19

【重磅快評】撕裂社會的政客必遭譴責

2019-05-22 10:07

郭台銘投資涉賄選？ 韓國瑜：他有強大幕僚一定了解法規

2019-05-22 11:51

「欣賞度」調查 綠軍賴清德奪冠、藍營榮韓國瑜領先

2019-05-22 12:16

太平島舉行南援演練 海巡自製無人機首次曝光運用

2019-05-21 20:02

影／F-16戰機響尾蛇出擊 飛彈離架瞬間影片曝光

2019-05-22 15:22

藍對比民調 將納入柯文哲

2019-05-22 00:53

參選總統？柯文哲要延到8月才宣布

2019-05-22 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top