海空軍東部外海實彈操演 驗證聯戰能力

2019-05-22 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍5月21、22日於台灣東部海域執行「戰備任務訓練」，採支隊編組方式，海軍納編基隆級、成功級、派里級、濟陽級、康定級、錦江級艦、沱江艦、光華六號飛彈快艇及S-70C反潛直升機、P-3C反潛機、F-16、幻象2000、IDF戰機等海、空軍兵力參演，藉由實兵實彈演練方式，驗證聯合作戰能力。

海軍司令部表示，此次操演狀況想定敵在蘇澳港外航道完成水雷布設，另大批空中目標飛越海峽北部上空，並指向台灣本島北部，作戰中心依敵情威脅發布港區備戰，各艦立即緊急出港，通過雷區後駛東部傍岸疏泊區與海上支隊會合編隊遂行戰力防護，翌日與花蓮港海上軍艦會合，編成水面作戰支隊，執行戰力整合，對抗東部來犯艦艇，達成海上殲敵的目標。

海軍司令部說，支隊首先演練備戰出港和防空作戰，並依敵情威脅，作戰型態及各艦武器諸元，編成戰術展開較容易、適合應變多重威脅的圓形編隊，同時提出空援申請，申請岸置防空陣地及運用艦載防空飛彈對敵空中目標攻擊，並戰管空軍戰機攔截來犯敵機及掃蕩敵突擊快艇。

操演隨後進入反潛作戰階段，由P-3C反潛機於空中及海面偵搜敵潛艦，濟陽級艦及錦江級艦則分別以反潛火箭及深水炸彈攻擊水下目標，海軍S-70C反潛直升機也在銘傳艦上完成整備作業後起飛，執行海空協同反潛。

為殲滅水面敵船艦，支隊各艦依序以5吋砲、76砲及方陣快砲等主砲實施射擊，並發射干擾彈，運用飄揚於空中的金屬干擾絲，使敵雷達幕產生大面積干擾雲，降低飛彈威脅；空軍F-16、幻象2000及IDF戰機，則分以響尾蛇、魔法及劍一飛彈攻擊空中目標。