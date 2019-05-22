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漢光演習海上預演 廿餘艦艇參加

2019-05-22 12:55聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國軍漢光卅五號演習的實兵演練階段即將展開，海軍於21、22兩日，在台灣東部海域執行「戰備任務訓練」，由司令黃曙光親自指揮，參加演習的艦艇共廿餘艘，其中包括去年底剛成軍的派里級巡防艦，首度在海上操演亮相。

在操演的制空作戰科目方面，空軍三型主力戰機（F-16、幻象2000、經國號），各自以美製響尾蛇、法製魔法、國製天劍一型等三種飛彈，射擊空中靶標，也創下公開操演中，三型主力戰機同時亮相開火的紀錄。

演習想定是蘇澳港外海遭布放水雷，同時大批空中目標飛越海峽，指向本島北部。記者搭乘的紀德級驅逐艦「左營」號，由蘇澳緊急出港，由獵雷艦伴隨通過威脅海域。各艦於今天清晨在花蓮外海會合，編成水面作戰支隊，隨即向東前進，對抗敵方由東側來犯的艦艇，進行反潛、反水面、防空作戰。

由想定可看出，隨著中共海空兵力頻頻航出第一島鏈，台灣東方的太平洋海空域，對我方而言，已經不再是高枕無憂的「後院」，而是如果爆發兩岸衝突時的可能戰場。

操演過程中，包括由水面艦與P-3C反潛機、S-70C(M)直升機聯合進行的反潛操演，利用反潛火箭、魚雷、深水炸彈攻擊水下目標。以及支隊各艦使用艦砲進行反水面目標。最後則是制空作戰實彈射擊，三型主力戰機各自發射空對空飛彈，命中照明彈靶標。

記者也發現，以往軍艦上只有輪機人員才有的防火連身操作服，如今已經發放給全體官兵，並搭配防滑安全鞋。相較於過去穿著卡其軍便服與普通皮鞋，在船上的便利性與安全性明顯增加。官員指出，這是國防部改進官兵個人裝備計畫的一部分，從今年開始換發。

戰機演習飛彈

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