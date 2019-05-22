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美軍向我索潛艦活動區域始末 卡在這件事我方未鬆口

2019-05-22 04:51聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部昨天發出新聞稿證實美方向我索要潛艦訓練區域與位置，國防部審慎評估中，沒有任何拒絕情事。將領透露，此事早在民國95年的海美會議由太平洋司令部提出，我方其實樂觀其成，但要求比照日美潛艦通報機制，美軍潛艦進入台海時也應主動通報其位置，相互通報，避免我方耗費兵力、船隻進行辨識，但美方沒有答應，全案延宕至今。

國防部昨天證實，美方以「安全考量」為由，要求我方告知潛艦平時訓練活動區域，國防部正在考量。國防部說，美方提出潛艦通報，旨在避免於我周遭海域發生水下碰撞意外，這是基於安全考量。國防部審慎評估，未有任何拒絕情事。

將領表示，早在民國95年，美軍太平洋司令部就曾透過AIT台北辦事處聯絡組向我方表達，希望在美軍潛艦進入台海周邊時，我方能主動提供現役4艘潛艦訓練的區域與位置。

將領說，這項議題也曾在當年度的海美會議提出討論，我方樂觀其成，但前提是基於雙方軍事同盟合作關係，我方希望美軍潛艦在進入我東部海域24浬、西部進入台灣海峽後，比照美日通報模式，美軍也能向我方主動通報潛艦位置。

將領說，當時美方攜回討論，太平洋司令部幕屬基於同盟互惠，其實願比照美日模式支持提供美軍潛艦位置給我國，但高層堅持反對。美軍在後來的台美兩國的海美、碧海會議，每兩年都提及此事，而且從潛艦進入台海前要我方通報自家潛艇位置，升高到連水面艦艇進入台海，也要求我單方面提供潛艦訓練位置。多年來一直僵持。

將領表示，美軍之所以有此舉措，是因近期台海情勢複雜，美軍對柴電潛艦的偵蒐力差，進入台海周邊無法對海域內活動的他國柴潛進行識別；二則為其本身是核動力潛艦，噪音大，音源極易被捕捉。

將領說，美日之間有這種潛艦相互通報的機制，原因是日本每年固定派遣4艘潛艦前往夏威夷與美軍進行反潛操演，熟悉彼此戰備模式，因此兩國相互提供出港的潛艦位置。但我國並沒有類似經驗。希望我國通報我艦位置，再以刪去法區隔出被定位的不明潛艦。

將領說，由於共軍潛艦頻繁出海，有部分仍是柴潛，偵蒐難度高，面對我國柴潛也是。美軍固然有此需求，但核動力潛艦進入台海，實則也應向我國主動通報，省去我國監控與辨識能量，美軍艦艇可以在航經台海周邊時，如有水下接觸，基於同盟或友好，可要求我國及日本提供資料，以免美軍會以威脅為由實施步驟性的警告至攻擊。

但我國的要求，基於平等互助，美軍也應在核潛艦進入我海域時，應主動通報位置，避免我國耗費資源進行辨識與監控。但此節遭美軍拒絕，目前尚無下文。

國防部昨天證實美方向我索要潛艦訓練區域與位置，國防部審慎評估，沒有任何拒絕情事。...
國防部昨天證實美方向我索要潛艦訓練區域與位置，國防部審慎評估，沒有任何拒絕情事。圖/本報資料照
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潛艦美軍台海

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