國防部證實美向我索潛艦訓練活動區域 退將：不該給

2019-05-21 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今天證實，美方以「安全考量」為由，要求我方告知潛艦平時訓練活動區域，而國防部正在考量。有海軍退將認為，此舉顯示美國無視中華民國存在，視我為附庸，就軍事上而言，我方不該提供。

「上報」今日報導：潛艦國造IDS原型艦細部設計與台船潛艦專用廠房均順利進行，海軍規劃IDS原型艦的「建造專案管理案」與「戰系裝備整合」向美提出以軍售案方式來進行，據指出，因美方要求我方告知潛艦平時訓練活動區域，但我方提出美方軍艦在台灣四周海域活動，若發現水下不明目標時，可向我方查證來確認，並不同意美方的提案，雙方為此陷入膠著；因雙方對建造IDS都有共識，正尋求雙方可接受的合作方案。

對此，國防部今天發出新聞稿表示：針對媒體報導美方提出潛艦通報，旨在避免於我周遭海域發生水下碰撞意外，這是基於安全考量。國防部部審慎評估，未有任何拒絕情事，報導內容完全與事實不符。

國防部說：「潛艦國造」是政府一貫政策，現已進入廠房建造階段，均依計畫執行，與潛艦通報完全無關，純屬媒體不當聯想、臆測。而台美長期軍事交流，均秉雙方互重、互信原則，基於國家安全考量，籲請媒體勿作不實報導，影響台美軍事交流。