太平島南援四號操演「哀嚎」四起 官兵超敬業

2019-05-21 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



在太平島防務受到關切之際，海岸巡防署今天動員空軍C-130運輸機與3000噸級高雄艦等4艘艦艇，在南沙太平島舉行南援四號人道救援演練。操演模擬小型觀光客機墜毀南沙水域還撞及漁船，全島動員海上與陸地救護能量展開救援。海岸巡防署表示，東、南沙指揮部官兵具EMT初級護員執照者達30%以上，具BLS基本救命術指導員身份者則達80%以上，每位救護員即可成為一個小型救護站，可有效投入人道救援工作。

海巡署在完成操演後，今天傍晚公布以空拍機與錄影詳實紀錄的操演影片，呈現太平島碼頭航道現況，片中披露空軍C-130運輸機載運加護型救護車登島參演，而小艇自海上接駁模擬傷患的官兵登島救治，自海上駛入太平島碼頭，重症者則轉移到南沙醫院手術室進行治療。過程中「扮演」傷患的官兵顯然為求逼真，透過影片收音，傳出陣陣「哀嚎」聲，十分敬業。

海巡署說，為持續貫徹蔡總統「使太平島成為人道救援中心與運補基地」的南海政策，海巡署今天會同交通部、國防部、外交部、衛生福利部及國搜中心等相關機關，今天在南沙太平島海域實施人道救援南援四號演練。

海巡署表示，此次演練模擬載有25名乘客及機組員的小型觀光客機迫降太平島海域時，與漁船發生擦撞，機上人員疏散之餘，2人落海，造成1人死亡、2人重傷，另漁船12人中，3人輕傷，救援操演過程緊湊逼真。