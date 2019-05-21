太平島南援四號操演「哀嚎」四起 官兵超敬業
在太平島防務受到關切之際，海岸巡防署今天動員空軍C-130運輸機與3000噸級高雄艦等4艘艦艇，在南沙太平島舉行南援四號人道救援演練。操演模擬小型觀光客機墜毀南沙水域還撞及漁船，全島動員海上與陸地救護能量展開救援。海岸巡防署表示，東、南沙指揮部官兵具EMT初級護員執照者達30%以上，具BLS基本救命術指導員身份者則達80%以上，每位救護員即可成為一個小型救護站，可有效投入人道救援工作。
海巡署在完成操演後，今天傍晚公布以空拍機與錄影詳實紀錄的操演影片，呈現太平島碼頭航道現況，片中披露空軍C-130運輸機載運加護型救護車登島參演，而小艇自海上接駁模擬傷患的官兵登島救治，自海上駛入太平島碼頭，重症者則轉移到南沙醫院手術室進行治療。過程中「扮演」傷患的官兵顯然為求逼真，透過影片收音，傳出陣陣「哀嚎」聲，十分敬業。
海巡署說，為持續貫徹蔡總統「使太平島成為人道救援中心與運補基地」的南海政策，海巡署今天會同交通部、國防部、外交部、衛生福利部及國搜中心等相關機關，今天在南沙太平島海域實施人道救援南援四號演練。
海巡署表示，此次演練模擬載有25名乘客及機組員的小型觀光客機迫降太平島海域時，與漁船發生擦撞，機上人員疏散之餘，2人落海，造成1人死亡、2人重傷，另漁船12人中，3人輕傷，救援操演過程緊湊逼真。
海巡署表示，此次演練總計動員能量計有高雄艦等4艘艦艇、2架空軍C-130運輸機，並首次運用4架自建「無人飛行載具（UAV）」參演，以巡航快速、制高觀測、視野寬廣等優勢，執行偵蒐及辨識落海人員位置，並拋擲救生圈實施救助；另衛福部協助海巡署新購置的「加護型救護車」，也投入演練，藉由空軍C-130直接載運後送，避免傷患數次搬運造成二次傷害及縮短救援時效，具體呈現太平島人道救援能量提升情形。
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