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東部海域戰備訓練 夜間揭開序幕

2019-05-21 21:40聯合報系攝影中心 記者林澔一╱即時報導

國防部晚間邀請媒體登左營艦，晚間從中正基地緊急出海演練揭開序幕。明天上午將在東部海域舉行「海軍東部海域戰備任務訓練」，將是漢光35號演習前，海軍舉行最大規模實彈演練。

錦江艦緊急出海。記者林澔一╱攝影
錦江艦緊急出海。記者林澔一╱攝影
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左營艦上官兵演練緊急出海。記者林澔一╱攝影
左營艦上官兵演練緊急出海。記者林澔一╱攝影
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左營艦上官兵演練緊急出海。記者林澔一╱攝影
左營艦上官兵演練緊急出海。記者林澔一╱攝影
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海軍演習漢光

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