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漢光演習舉辦三場媒體邀訪 創歷年紀錄

2019-05-21 18:35聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國軍漢光35號演習的實兵驗證，將於下周展開。海軍今天（22日）邀請中外媒體，搭乘軍艦出海，採訪艦隊在東部外海的戰術操演。總計今年漢光演習，國防部共安排三次邀訪行程，創下歷來漢光演習「曝光」最高的紀錄。其中月底的戰備道起降或反登陸操演，蔡英文總統至少會出席視導其中一場。

漢光演習的實兵驗證科目，將於27至31日舉行。目前各軍種都已經相關科目的預演，今天海軍開放採訪的，就是29日在東部外海的操演預校。

除此之外，軍方今年共安排三場中外媒體邀訪，包括28日清晨，在中山高速公路彰化秀水、花壇路段舉行的戰備跑道起降，以及30日清晨在屏東滿豐農場舉行的三軍聯合反登陸操演。其中彰化戰備道操演，空軍將派出剛改良的F-16V戰機，進行試降。

今天的海上操演，共有超過20艘大小艦艇參加，是民國103年漢光30號演習、馬英九總統親自出海校閱之後，海軍最大一次公開海上操演。媒體搭乘的紀德級「左營」號驅逐艦（DDG-1803），就是當年馬英九搭乘的座艦。

除了各式火砲射擊，預計空軍三款主力戰機（經國號、F-16、幻象）也將演練協助制空作戰，現場發射天劍、響尾蛇、雲母等空對空飛彈，攻擊靶標。

103年漢光卅號演習中的「左營」號驅逐艦。記者程嘉文／攝影
103年漢光卅號演習中的「左營」號驅逐艦。記者程嘉文／攝影
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103年漢光卅號演習，參與海上操演的海軍艦隊。記者程嘉文／攝影
103年漢光卅號演習，參與海上操演的海軍艦隊。記者程嘉文／攝影
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漢光演習海軍F-16

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