公會：精煉大豆沙拉油發煙點高 可兼顧健康與食用品質

2019-05-21 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍食用油大量採用大豆沙拉油，引起外界關注，有人認為沙拉油不適高溫烹煮，但台灣區植物油製煉工業同業公會澄清表示，目前市售大豆沙拉油經過精煉製程，游離脂肪酸與揮發物均已被移除，其發煙點可高達220-245℃，可兼顧烹飪者健康與食用品質。

立法院外交及國防委員會日前針對國防部與退輔會十餘項預算解凍案進行處理，民進黨立委趙天麟質詢表示，他前往海軍基地視察潛艦與陸戰隊等部隊，對海軍在食品安全的努力表示支持與肯定。但他發現，國軍自2008年起，國軍副供站採購食用油，當年採購大豆沙拉油高達61萬餘公升，當時還有用橄欖油7萬餘公升，但後來大豆沙拉油使用量年年增加，至100年達到破百萬公升的程度，2016年更達到235萬餘公升高峰，2014年就沒再使用橄欖油了，幾乎全用大豆沙拉油，只有一點點酥炸油，換言之，所有國軍戰備油與部隊吃的都是沙拉油。

他說，衛福部曾提出安全建議公告，高溫烹煮不適合用沙拉油，因容易造成酸價過高，傷害身體，國軍在近百分百都使用大豆沙拉油的情況下，已從善如流，陸軍後指部已公告食品油煎油炸方式要按照衛福部建議與油品特性作法來使用，昨日包括陸戰隊等單位已進用酥炸油供高溫烹煮時使用。他建議，民間用油有3成是酥炸油，因為國軍至少也要3成不要用沙拉油，甚至要用更好的橄欖油。

在議題受到網路社群關切後，趙天麟透過辦公室在臉書「文青別鬼扯」粉絲專頁進一步說明表示，國軍歷年平均購置的大豆沙拉油超過180萬公升，酥炸油大概不到7萬公升，比例上是96比4，但是只要有當過兵或是研究過部隊伙食的朋友，應該都清楚，酥炸類的菜色只佔4%嗎？絕對不止。

他進一步指出，那難道是CP值考量嗎？也不盡然是，因為在他們整理的數據當中，就發現連大家覺得貴鬆鬆的橄欖油也曾是採購項目之一。例如自2008年，大豆沙拉油雖然高達61萬餘公升，但當時還有用橄欖油7萬餘公升。後來大豆沙拉油使用量卻年年增加，至2010年破百萬公升的程度，2016年更達到235萬餘公升高峰，結果就是2014年就沒再使用橄欖油了，幾乎全用大豆沙拉油，只有一點點酥炸油。換言之，所有國軍戰備油與部隊吃的都是沙拉油。而大豆沙拉油在衛福部的食用油建議中，並不適合高溫油炸，最主要的核心問題其實就是油品比例的失衡，酸價過高，會影響身體健康。