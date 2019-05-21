館長錄莒光園地和總統同框 李天鐸：蔡英文瘋了嗎？

2019-05-21 10:21 聯合新聞網 綜合報導



館長陳之漢應國防部邀約參加莒光園地錄製「我從軍我驕傲」節目，又與總統蔡英文同框引發熱議，館長擔任節目主持人，而總統則擔任神秘嘉賓探班，兩人互動熱絡，事後也各自在臉書上講述此事。然而國防部找來館長此舉，外界也有不同聲音。

退役陸軍上校李天鐸在臉書上表示，「小英，她瘋了嗎？」李天鐸指出，館長本身擁有毒品、竊盗、赌博、恐嚇、傷害、搶奪、共同強制罪七項前科，還跟總統一起上莒光日接受表揚，是否把現在服役的年輕人，當成什麼都不懂的傻瓜？「她以為三軍的士、官、校、將都不知道這個網紅館長的背景過去嗎？」

李天鐸還說，莒光日教學，思想教育最標竿、邀請的嘉賓，是政戰部門能夠決定，安排的人選嗎？他認為，國防部長嚴德發絕對不會安排這樣的人選，但嚴卻沒有說不的勇氣，膽敢拒絕總統府方的安排。

他表示，館長和總統的「巧遇」，就是為了選舉，「國防布」成了蔡英文最便宜的提款機，看得出來蔡英文真的急了，急到饑不擇食，亂了套，連這種最難入目、最便宜的速食餐，她都當成救生圈在用，且還沾沾自喜。

李天鐸還感嘆說，蔡英文根本就不管什麼違法亂紀，當「國家軍人」的基本核心價值，被蔡英文一手摧毀到今天這樣的地步時，這才是我們全國軍民真正擔心的大問題！

針對李天鐸在臉書上的評論，館長後來也開直播無奈表示，沒人願意關心他做了什麼，卻只關心他的外表、刺青…等，而網友則不斷湧入留言說他是軍人的榜樣，「館長是做事的人」、「他們愛編故事就讓他們去編」、「好人整天被抹黑攻擊，這社會病了」。

而事實上先前館長就曾為了網友的抹黑言論做出澄清，並嗆說「以上我有這些前科我死全家，沒有的話你也全家」，並表示「歡迎警政人員上機台電腦自查。」