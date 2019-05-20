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陸戰隊士兵上網抱怨一周沒休假 前輩轟他不如退伍

2019-05-20 13:41聯合報 記者程嘉文╱即時報導

海軍陸戰隊蛙人登上灘頭。圖／軍聞社資料照，圖中官兵與本文無關
海軍陸戰隊蛙人登上灘頭。圖／軍聞社資料照，圖中官兵與本文無關
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專門讓國軍官兵匿名上網抱怨的臉書粉專「靠北長官3.0」，日前出現一篇自稱海軍陸戰隊99旅士兵的文章，抗議因為操演就管制休假與出外，「整整一周不能回家」，並且質疑，如果家裡出事誰能負責？不過這篇文章刊出後，卻遭到眾多陸戰隊退伍學長的圍剿，表示因為演訓而管休一周，根本是軍中家常便飯，並且質疑他連這麼一點苦都不能吃，不如趕快退伍回家當「媽寶」。

這篇發表於17日的文章寫道：「久久旅啊！久久旅......上面長官腦子都壞了??月底操演全單位管休+不能外散宿，整整一周不能回家。以為官兵都沒家人????看看別單位!!!!有這樣嗎????強制一周不能回家，如果家中出事了，誰負責？長官你藥單這責任嗎？還什麼配合教召!!!!!!乾（干）我屁事啊????」

文章發出後，底下卻一片噓聲。網友紛紛指出，部隊遇到操演，管制休假與外出，本來就是天經地義，還有不少人舉出，當年遭逢台海危機、SARS、八八風災等事件，部隊加強戒備或投入救災，不能休假的時間更長，居然連一星期無法外出，就好意思上網抱怨？至於如果家裡真正發生大事，部隊長官也不可能不讓你回家處理，「希望樓主全家平安，不要沒事詛咒自己家人」。

文章也被轉到各陸戰隊相關的臉書社團，同樣引發一片「陸戰之恥」的抨擊，還有人形容：陸戰隊99旅號稱「鐵軍」，如果兵可以這樣當，簡直可以改名叫「豆腐軍」了。也有更多人表示，看到發言者被大家一片痛批，「覺得國軍還有希望」。

也有網友指出，會出現這種「媽寶」士兵，因素之一是為了兌現募兵支票，各招募人員都面臨強大的壓力，為了提升業績，只好「撿到籃裡都是菜」，到學校等地宣傳從軍時，只強調當兵薪水高、收入穩定，卻完全不提軍旅生涯永遠都比別人不自由、管制多，因此會招來一些根本不想當也不適合當兵的人，對部隊與其本人，都造成困擾。

有自稱服役於陸戰隊99旅的網友抱怨「一周不能休假」，結果被其他人痛批「媽寶」。圖...
有自稱服役於陸戰隊99旅的網友抱怨「一周不能休假」，結果被其他人痛批「媽寶」。圖／翻攝臉書粉專「靠北長官3.0」
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