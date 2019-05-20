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空軍男神髮型不符標準挨批 本尊出面喊冤

2019-05-20 12:02聯合新聞網 綜合報導

軍人對服裝儀容的規定相當嚴格，衣裝筆挺的形象也已深入民心，如今有人研究起電視中一名士官的髮型，深究其到底符不符合規定，被人笑稱「吃飽太閒」。

空軍上士在莒光園地中的髮型被拿出來檢討。圖截自 靠北長官3.0
空軍上士在莒光園地中的髮型被拿出來檢討。圖截自 靠北長官3.0
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一名網友昨日在「靠北長官3.0」放上莒光園地的節目截圖，詢問「國軍髮型標準是否整齊乾淨就好，還是一定要理成平頭或西裝頭」，質疑照片中空軍上士的髮型「是否符合標準？」，「連莒光園地裡的軍人都可以留成這樣，單位裡的長官到底還有什麼標準可以批評頭髮這件事情」。除了髮型之外，還把衣服、鞋子的話題一併丟出來，不滿表示軍中很多人的穿著都不符規定卻沒人管，「不知道督察科可能眼睛不太好，都看不到嗎」。

PO文發出後，截圖中的主角隨即出面說明「這是華視髮型師幫我弄的……這也能被拿出來講……」語氣相當無奈，有人開玩笑起鬨「華視髮型師不懂國軍規定」、「美國隊長的髮型才合格」。雖然有人質疑髮型可以被做成這樣「頭髮長度不是一天可以造成的」、「這集我有看，當時也嚇一跳」，卻被立刻打臉「兩耳上方一指幅，後方4指幅，前方頭髮不得蓋到眉毛，該員皆符合規定」。

對於原PO把對儀容的各種質疑指明要督察科負責，有人指正「關督察科什麼事？去查一下內部管理是那一科負責好嗎」、「想po出來嘴可以………但請查明規定後再來嘴」。有人大讚國軍門面就是該帥「男神！」，諷刺這則發文根本是嫉妒空軍上士長得帥「羨慕就說嘛」、「菜就安靜、沒本事就安靜」、「別人是空軍耶！要怪只能怪你自己命不好啊！」。

莒光園地國軍軍人

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