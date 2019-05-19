丹麥編成國家榮民中心 李翔宙介紹退輔會照顧榮民成就

2019-05-19 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



丹麥甫於2011年正編成「國家榮民中心」，將照護退伍軍人實際作為合法化。我駐丹麥大使李翔宙（右一）日前拜會丹麥退伍軍人協會負責人，（左一）希望促進雙方退伍軍人未來交流與互訪。圖/駐丹麥台北代表處臉書粉專 分享 facebook

丹麥甫於2011年正編成「國家榮民中心」，將照護退伍軍人實際作為合法化。我駐丹麥大使李翔宙日前拜會丹麥退伍軍人協會負責人，希望促進雙方退伍軍人未來交流與互訪。

駐丹麥台北代表處臉書粉專日前以「台灣與丹麥另類鏈結-榮民交流」為題貼文說，日前李翔宙親赴丹麥皇家防衛學院（Danish Royal Defense Academy）拜會丹麥退伍軍人協會負責人，希望鏈結台灣與丹麥退伍軍人，促進雙方未來交流與互訪。

貼文指出：二戰期間，丹麥與台灣同為維護自由、民主核心價值做出貢獻，此次拜會令人印象深刻的是，丹麥甫於2011年正式編成國家榮民中心，將過去長年未訴諸編制及作業流程的照護退伍軍人實際作為合法化，且藉由資訊互聯整合對退伍軍人實施就業管理、深造培育、動員複訓、生心理復健及傷眷服務等一體化系統作業。

曾任退輔會主委的李翔宙向丹方詳細介紹退輔會沿革、成立宗旨、組織架構、任務功能及實況運作，丹方除讚佩退輔會60年來對榮民的就學、就醫、就業、就養及服務照顧的具體有效作為外，也高度意願與台灣進行交流合作，期待能藉由雙方真誠合作與詳盡規劃，進一步強化台丹實質交流。

李翔宙表示，他個人的軍人背景和退輔會的歷來成就，確實讓丹麥抱持高度意願後續交流，我國榮民平均年齡比一般國人高兩歲的紀錄，各軍兵種退軍組成的協會組織超過800個等情，是丹麥方面想進一步探訪的層面。