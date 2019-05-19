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山中海狸要回家 陸軍評估委外將觀測機殘骸搬下山

2019-05-19 12:50聯合報 記者洪哲政╱即時報導

苗栗南庄向天湖當地有一架在山友間十分著名的陸軍觀測機殘骸，這架40年前、陸軍航空隊編號8012觀測機（De Havilland U-6A），陸軍現在已評估要將殘骸回收，但由直升機吊掛下山的可能性不高，傾向拆解後透過委外等管道以人力搬下山較為可行。

1978年5月，編號8012的觀測機由觀測中隊的副隊長劉傳集少校與陳高才上尉進行儀器訓練，下午時有南庄當地原住民報警，表示有飛機在向天湖附近撞山，兩位飛行員一死一重傷。去年7月，有山友發現8012觀測機殘骸，但因為網路上查不到相關資料，成為謎團。後來經過一段時間調查，才知道是40年前失事的8012觀測機，飛機殘骸也被稱為「沉睡於山中的海狸」。

國防部青年日報今天報導，為實地了解8012觀測機殘骸周邊地貌，並告慰劉傳集少校殉職英靈，陸軍航空指揮部601旅旅長張少將與政戰主任蘇上校，近日率領相關科組人員，前往位於苗栗南庄向天湖部落，並在當地嚮導的帶領下，深入山區至8012觀測機殘骸現址，進行勘察。

1978年5月，編號8012的觀測機由觀測中隊的副隊長劉傳集少校與陳高才上尉進行儀器訓練，下午時有南庄當地原住民報警，表示有飛機在向天湖附近撞山，兩位飛行員一死一重傷。去年7月，有山友發現8012觀測機殘骸，但因為網路上查不到相關資料，成為謎團。後來經過一段時間調查，才知道是40年前失事的8012觀測機，飛機殘骸也被稱為「沉睡於山中的海狸」。

青年日報今日報導指出，為實地了解8012觀測機殘骸周邊地貌，並告慰前航空第1大隊觀測連絡中隊副隊長劉傳集少校殉職英靈，陸軍航空指揮部601旅旅長張少將與政戰主任蘇上校，以及相關科組人員，近日前往位於苗栗南庄向天湖部落，並在當地嚮導的帶領下，深入山區至8012觀測機殘骸現址，進行勘察，並以一食一酒，向廣大山林與殉職英靈致意，

報導指出，601旅勘察團隊對殘骸進行丈量、分析，並觀察周邊的地形地貌及方向，籌謀如何讓8012觀測機返回故地；在殘骸中央，一面乾淨且整齊折好的國旗，被放置在觀測機殘骸的國徽旁，向逝者表達緬懷致敬之意。

官員表示，按當地地形與山勢，由直升機將殘骸吊掛下山的可能性不高，軍方正研究以委外等方式，將殘骸作有限度的拆解，以人工方式搬運下山。所需經費與時程仍在評估。

為實地了解8012觀測機殘骸周邊地貌，並告慰前航空第1大隊觀測連絡中隊副隊長劉傳...
為實地了解8012觀測機殘骸周邊地貌，並告慰前航空第1大隊觀測連絡中隊副隊長劉傳集少校殉職英靈，陸軍航空指揮部601旅旅長張少將與政戰主任蘇上校，以及相關科組人員，近日前往位於苗栗南庄向天湖部落，並在當地嚮導的帶領下，深入山區至8012觀測機殘骸現址，進行勘察。圖／國防部青年日報社
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601旅勘察團隊對殘骸進行丈量、分析，並觀察周邊的地形地貌及方向，籌謀如何讓80...
601旅勘察團隊對殘骸進行丈量、分析，並觀察周邊的地形地貌及方向，籌謀如何讓8012觀測機返回故地；在殘骸中央，一面乾淨且整齊折好的國旗，被放置在觀測機殘骸的國徽旁。圖／國防部青年日報社
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南庄陸軍山友

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