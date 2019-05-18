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海軍256戰隊潛艦耐航紀錄解密 連續潛航誰稱王

2019-05-18 11:44聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍海龍海虎軍艦實施水下連續潛航耐航訓練，每次10天至14天。根據海軍解密的256戰隊4艘現役潛艦耐航紀錄，海龍軍艦、海虎軍艦，耐航最高紀錄32天，老舊的茄比級海獅軍艦，最高有14天，海豹軍艦，耐航最高紀錄曾有16天。

耐航訓練是潛艦下潛後，不浮出水面，連續潛航，海軍藉此磨練官兵長期航行抗壓能力，蒐整特定海域情資，同時肩負戰備巡弋目的，適時在台灣周邊與特定海域實水文、電子參數、遠距離通信驗證及航運等情資蒐集。

海軍司令部表示，海軍過去耐航訓練是以劍龍級潛艦每兩年執行一次，時間為20天到30天，考量劍龍級潛艦艦齡已屆30年，備料籌補不易，自民國106年起，因應敵情威脅，修訂為每季一次戰備偵巡任務，每次為期10天至14天。訓練天數雖然較原本耐航訓練天數縮短，但訓練頻次增加到每年可以達到四個梯次，每年總天數達到40天至56天。

根據海軍256戰隊歷年耐航偵巡任務紀錄，海軍4艘潛艦自73年開始至104年為止，總計實施24次耐航，執行天數最長32天，海獅海豹艦有耐航8天至14天的記錄。94年，海獅軍艦曾執行10天耐航訓練，兩艦總計實施7次耐航。其餘是由海龍海虎兩艦完成，兩艦都曾有最長耐航32天的紀錄。

海軍256戰隊自73年至104年耐航紀錄。73年，海獅艦耐航14天，自11月25日至12月9日，艦長鄧啟民。74年，海獅艦耐航8天，自4月8日至15日。78年，海豹艦耐航14天，自1月15日至30日，艦長劉漢池。78年，海虎艦耐航30天，自3月2日至4月1日，艦長王樂天。78年，海龍艦耐航30天，自4月27日至5月27日，艦長王立申。

79年，海龍艦耐航24天，自5月29日至6月22日，艦長王樂天。81年，海龍艦耐航20天，自7月22日至8月1日，艦長申伯之。82年，海豹艦耐航14天，自3月22日至4月5日，艦長孟慶復。83年，海虎艦耐航21天，自3月25日至4月15日，艦長王天德。

84年，海龍艦耐航32天，自3月28日至4月30日，艦長孟慶復。85年，海獅艦耐航10天，自6月24日至7月4日，艦長王詔舉。86年，海虎艦耐航32天，自4月15日至5月17日，艦長王詔舉，執行戰備偵巡。87年，海豹艦耐航16天，自2月23日至3月11日，艦長張文生。

89年，海獅艦耐航11天，自7月26日至8月8日，艦長俞虎平。91年，海虎艦耐航30天，自10月21日至11月20日，艦長遲名琳。92年，海龍艦耐航29天，自11月28日至12月28日，艦長周益群。93年，海虎艦耐航30天，自10月14日至11月14日，艦長蔣國泰。94年，海獅艦耐航10天，自8月15日至8月25日，艦長陳傳坤。

95年，海龍艦耐航29天，自11月15日至12月14日，艦長王華昌。96年，海虎艦耐航11天，自12月1日至12月31日，艦長高嘉濱。99年，海龍艦耐航23天，自11月8日至12月1日，艦長馮心憲。101年，海虎艦耐航30天，自11月5日至12月6日，艦長孫士偉。102年，海龍艦耐航30天，自11月5日至12月5日，艦長趙建國。104年，海虎艦耐航30天，自11月2日至12月2日，艦長余世偉。

耐航訓練過程中，艦上官兵也不刮鬍子。翻攝海軍資料畫面
耐航訓練過程中，艦上官兵也不刮鬍子。翻攝海軍資料畫面
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海軍解密256潛艦戰隊4艘現役潛艦的耐航紀錄，圖為海虎潛艦完30天耐航訓練後，艦...
海軍解密256潛艦戰隊4艘現役潛艦的耐航紀錄，圖為海虎潛艦完30天耐航訓練後，艦體布滿青苔。翻攝256隊史館資料
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