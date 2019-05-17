最強軍友社理事長 13上班日有6天跑勞軍

2019-05-17 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



5月8日，軍友社赴金門訪問。圖／軍聞社 分享 facebook

蔡政府上任後推動「轉型正義」，國府遷台初期成立的婦聯會與救國團，都遭到「抄家」命運。同一時間成立、背景類似的軍人之友社，卻成為少數免於追殺者。就此，民國103年起接掌軍友社的理事長李棟樑積極投入社務，不僅號召工商業者敬軍勞軍，自己更慷慨解囊，獲得馬英九、蔡英文兩任總統與歷任國防部長的肯定，絕對是關鍵性因素。統計近五年來，軍友社投注的敬軍勞軍，總值已達四億八千萬元；李棟樑本人自掏腰包，已達一億元。

每年農曆三節（新年、端午、中秋），都是勞軍活動的旺季。今年軍友社的勞軍活動從4月30日開始，到昨天（16日）為止，李棟樑有6天安排勞軍行程，如果扣除周末，13天當中有6天。足跡包括北部、南部、東部、金門，以及海拔2600多公尺的樂山雷達站。總計五年來探訪、慰勞過的國軍單位，已經達到770個（次）。

本周二、三，在國防部副部長張冠群陪同下，軍友社走訪高雄左營的海軍艦隊指揮部，以及花蓮地區陸海空駐軍。在花蓮並且安排勞軍表演，邀請多位藝人演出。周四則到台北近郊的陸軍關渡指揮部訪問，致贈部隊慰問金，並送給官兵禮券等小禮物。

本身是大貿易商、曾任北市進出口工會理事長的李棟樑說，自己星期一還在日本公出，回台的長榮班機因故取消，但第二天一大早就已經安排勞軍行程，所以臨時改買華航返國。他表示，軍友社的角色就是扮演企業界與國軍之間的橋樑，讓軍人可以體會到，社會上有支持的力量。