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最強軍友社理事長 13上班日有6天跑勞軍

2019-05-17 17:52聯合報 記者程嘉文╱即時報導

5月8日，軍友社赴金門訪問。圖／軍聞社
5月8日，軍友社赴金門訪問。圖／軍聞社
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蔡政府上任後推動「轉型正義」，國府遷台初期成立的婦聯會與救國團，都遭到「抄家」命運。同一時間成立、背景類似的軍人之友社，卻成為少數免於追殺者。就此，民國103年起接掌軍友社的理事長李棟樑積極投入社務，不僅號召工商業者敬軍勞軍，自己更慷慨解囊，獲得馬英九、蔡英文兩任總統與歷任國防部長的肯定，絕對是關鍵性因素。統計近五年來，軍友社投注的敬軍勞軍，總值已達四億八千萬元；李棟樑本人自掏腰包，已達一億元。

每年農曆三節（新年、端午、中秋），都是勞軍活動的旺季。今年軍友社的勞軍活動從4月30日開始，到昨天（16日）為止，李棟樑有6天安排勞軍行程，如果扣除周末，13天當中有6天。足跡包括北部、南部、東部、金門，以及海拔2600多公尺的樂山雷達站。總計五年來探訪、慰勞過的國軍單位，已經達到770個（次）。

本周二、三，在國防部副部長張冠群陪同下，軍友社走訪高雄左營的海軍艦隊指揮部，以及花蓮地區陸海空駐軍。在花蓮並且安排勞軍表演，邀請多位藝人演出。周四則到台北近郊的陸軍關渡指揮部訪問，致贈部隊慰問金，並送給官兵禮券等小禮物。

本身是大貿易商、曾任北市進出口工會理事長的李棟樑說，自己星期一還在日本公出，回台的長榮班機因故取消，但第二天一大早就已經安排勞軍行程，所以臨時改買華航返國。他表示，軍友社的角色就是扮演企業界與國軍之間的橋樑，讓軍人可以體會到，社會上有支持的力量。

他表示，今年九三軍人節的慶祝活動，軍友社除了依往例發動企業給與軍人消費優惠，也將於8月27日在台北國賓飯店，舉行席開65桌的「各界向國軍致敬」餐會，邀請各工商團體與國軍官兵；國防部選出的國軍楷模與國軍模範團體主官，軍友社也將招待出國旅遊，並且加上偏遠營區官兵代表，以及去年中南部八二三水患救災官兵代表各五人。

5月15日花蓮勞軍表演，藝人安苡葳下台與官兵互動。圖／軍聞社
5月15日花蓮勞軍表演，藝人安苡葳下台與官兵互動。圖／軍聞社
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5月15日，軍友社慰問花蓮地區三軍部隊。記者程嘉文／攝影
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5月14日，軍友社在左營四海一家宴請海軍官兵。記者程嘉文／攝影
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5月16日，軍友社理事長李棟樑赴關指部慰問。記者程嘉文／攝影
5月16日，軍友社理事長李棟樑赴關指部慰問。記者程嘉文／攝影
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5月15日，軍友社慰問花蓮地區三軍部隊，並邀請藝人、國防部藝工隊演出。記者程嘉文...
5月15日，軍友社慰問花蓮地區三軍部隊，並邀請藝人、國防部藝工隊演出。記者程嘉文／攝影
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國軍軍人節國防部

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