親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
同婚法立法對決
監委干預司法？
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

天候不佳...金門機場大爆滿 滯留逾500名旅客吵翻天

國防靠美國 發財靠中國：澳洲守得住南太平洋？

傘兵秦良丰已可撐持站立2分鐘 表示未來還想再跳傘

2019-05-17 15:14聯合報 記者程嘉文╱即時報導

秦良丰撐著學步車練習走路，每次可以達兩分鐘以上。圖／軍聞社
秦良丰撐著學步車練習走路，每次可以達兩分鐘以上。圖／軍聞社
分享

去年國軍漢光34號演習中，陸軍航特部特戰第三營的傘兵秦良丰下士，在跳傘時因為傘衣未能全開，因此墜地重傷。在醫護人員第一時間搶救、長期悉心照護，以及本人的堅強意志之下，如今他已經可以撐著學步車練習行走。國軍高雄總醫院今天為他舉行復健滿周年感恩活動，由國防部副部長張冠群主持，軍醫局長陳建同中將陪同，活動過程中除由主治醫師解說秦良丰的復健狀況，國軍高雄總醫院及當初急救的童綜合醫院也準備祝福影片，現場氣氛溫馨感人。

秦良丰表示，這一年的復健過程雖然非常辛苦，但在醫護人員和家人、女友的鼓勵，以及同袍的陪伴下，使自己可以堅持下去。他也提到，不想因為去年的事故而侷限自己，想要不斷的突破自我，因此復原之後還想再次跳傘。

國軍高雄總醫院表示，秦良丰由1300呎高空墜落，導致脊椎骨折，傷勢相當嚴重，幾近全身癱瘓，但透過童綜合醫院及三軍總醫院的努力治療，目前雙手雙腳的肌力已達到4分，最大突破是使用學步車練習走路時，不再需要看護扶持，可以雙手扶持站立2分鐘以上。

高雄總醫院也說，為使秦良丰無縫接軌各項復健治療計畫，院方每周邀請家屬及部隊代表召開會議，進行面對面醫病溝通。期間也邀請三總及高雄榮總神經外科專家，進行跨院醫療整合會議，滾動式修訂治療計畫，確保他能獲得最完善的醫療照護。

復健國軍醫護人員

相關新聞

影／傘兵秦良丰復健1年 可站2分鐘了

2019-05-17 14:18

影／秦良丰再度重生 「好了還想跳傘！」

2019-05-17 13:25

影／從幾近全癱到可站立2分鐘 秦良丰：好了還想跳傘！

2019-05-17 11:19

影／國軍搶先公布漢光實彈操演畫面 灘岸殲敵超猛

2019-05-17 00:19

影╱國軍漢光35號演習實兵將展開 新興兵力入列操演

2019-05-16 21:30

國軍拍莒光園地蔡總統與館長同框 嚴德發：希望大家收看

2019-05-16 21:20

海巡二兵在大兵日記寫想用鞋助人 全連這樣回應他

2019-05-16 16:02

F-16V戰機首秀 將參與彰化戰備道起降操演

2019-05-16 15:33

「奇萊專案」解凍 軍方研發太空低軌道運載火箭續推進

2019-05-16 12:27

圓大兵夢 海巡署募3千舊鞋送非洲救命

2019-05-16 12:06

國防部：30公厘機砲型雲豹甲車將參與漢光實彈射擊

2019-05-16 11:34

中共奪台三日論 嚴德發：不可能

2019-05-16 11:28

蘇揆指示國軍救災裝 嚴德發：6月下旬可發放

2019-05-16 10:55

新版沱江艦火力配置曝光 海軍：火力足反制中共航艦

2019-05-16 10:29

敏感時刻 國防部緊急向美採購40萬發30公厘穿甲彈

2019-05-16 09:52

陸戰隊中士血流滿面爬天堂路 成為合格蛙人

2019-05-16 00:51

軍法官甄選 國防部公布草案

2019-05-15 15:05

國防部準備讓軍法官復活

2019-05-15 09:47

軍友社左營慰勞海軍官兵 並承諾「下次再來」

2019-05-14 20:14

「館長」參與莒光園地拍攝 蔡總統來探班

2019-05-14 18:55

中山高「彰化戰備道」正名 漢光演習戰機可安心起降操演

2019-05-14 17:19
看更多

熱門文章

新身分證明年就能拿到 8大功能搶先曝光

2019-05-16 15:51

亞洲第一同婚專法第4條過關 524後同志可「結婚登記」

2019-05-17 13:16

不滿同婚法案「團進團出」 林岱樺：遵循公投主流民意

2019-05-17 08:21

好意思說公私分明？「挺英大軍」全自動請纓…20萬國軍也淪陷

2019-05-17 08:00

同婚專法今對決 一張表看懂草案修正差異關鍵點

2019-05-17 00:11

「同性二人結婚登記」表決通過 蔣萬安等7藍委贊成票

2019-05-17 13:25

郭台銘：若當上總統 要找黃健庭做事

2019-05-16 16:42

去年他神預言韓國瑜會贏 藍軍總統初選他又開口了

2019-05-17 11:25

質疑收錢幫韓國瑜助選惹怒館長 苦苓致歉：純屬聽聞

2019-05-17 11:36

彈劾檢察官 孫大千：監察院鷹犬化？

2019-05-17 08:26

昨晚爆館長收50萬挺韓今早道歉 網友：苦苓縮太快了吧

2019-05-17 11:18

一例一休被罵翻 蔡英文：勞動部不要太為難企業

2019-05-16 18:11

【重磅快評】王浩宇百萬小學堂只是短暫娛樂鄭文燦

2019-05-16 18:24

影／國軍搶先公布漢光實彈操演畫面 灘岸殲敵超猛

2019-05-17 00:19

影／被郭董酸「只會發大財」 韓國瑜：用念力提升士氣

2019-05-16 21:19

影／挺政院同婚版法案！ 立院周圍3.5萬人集結

2019-05-17 10:19

蘇貞昌三度鞠躬兩度哽咽 籲黨內立委支持同婚專法

2019-05-16 19:26

同婚立法明決戰 蘇貞昌：若明天沒過 是民進黨大敗

2019-05-16 21:39

政院版同婚專法 婚姻二字改成結婚登記

2019-05-16 17:52

批彈劾標準「奇特」 黃國昌：蔡崇義有資格擔任監委嗎

2019-05-16 19:40

段宜康是韓國瑜的貴人？網友：他是國民黨臥底嗎

2019-05-16 16:24

蔡總統上任將滿3周年 他指「這4個字」是小英致命傷

2019-05-17 08:25

同婚過關 幸福盟：下架違背公投民意的總統與立委

2019-05-17 13:39

祭品文都跳票！ 高嘉瑜堅持辦這件事「一個都不准走」

2019-05-17 10:03

F-16V戰機首秀 將參與彰化戰備道起降操演

2019-05-16 15:33

蘇揆鞠躬哽咽「同婚專法若沒過 是民進黨大敗」

2019-05-17 00:19

中央卡韓？ 韓國瑜：外交部要外國官員不要和我見面

2019-05-17 12:32

「跟著月亮走」終止合約 韓國瑜：停止出書較好選擇

2019-05-16 20:21

「同志已退無可退」 5月17日這一戰全世界都在看

2019-05-16 17:45

影／宣布同性可以結婚！ 那一刻他們的歡喜與淚水

2019-05-17 13:48

影／郭董一口答應認購3000盒月餅 台東牧心憨兒狂喜

2019-05-16 17:59

國軍拍莒光園地蔡總統與館長同框 嚴德發：希望大家收看

2019-05-16 21:20

全手機民調來了！ 台灣制憲基金會：三腳督由韓國瑜奪勝

2019-05-17 12:29

【重磅快評】原來蔡政府的智慧 都被政治蟑螂啃光光

2019-05-16 15:50

影╱陳其邁批想什麼說什麼 韓國瑜：為何針對我？

2019-05-16 15:27

影／從幾近全癱到可站立2分鐘 秦良丰：好了還想跳傘！

2019-05-17 11:19

國民黨花蓮立委初選風波 黨部主委鄒永宏今遭停權

2019-05-16 17:38

影╱國軍漢光35號演習實兵將展開 新興兵力入列操演

2019-05-16 21:30

郭台銘盼陸正視中華民國 沈富雄：在商論政最務實

2019-05-17 09:20

同婚專法開始表決 草案名稱5綠委沒投票

2019-05-17 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top