傘兵秦良丰已可撐持站立2分鐘 表示未來還想再跳傘

2019-05-17 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



秦良丰撐著學步車練習走路，每次可以達兩分鐘以上。圖／軍聞社 分享 facebook

去年國軍漢光34號演習中，陸軍航特部特戰第三營的傘兵秦良丰下士，在跳傘時因為傘衣未能全開，因此墜地重傷。在醫護人員第一時間搶救、長期悉心照護，以及本人的堅強意志之下，如今他已經可以撐著學步車練習行走。國軍高雄總醫院今天為他舉行復健滿周年感恩活動，由國防部副部長張冠群主持，軍醫局長陳建同中將陪同，活動過程中除由主治醫師解說秦良丰的復健狀況，國軍高雄總醫院及當初急救的童綜合醫院也準備祝福影片，現場氣氛溫馨感人。

秦良丰表示，這一年的復健過程雖然非常辛苦，但在醫護人員和家人、女友的鼓勵，以及同袍的陪伴下，使自己可以堅持下去。他也提到，不想因為去年的事故而侷限自己，想要不斷的突破自我，因此復原之後還想再次跳傘。

國軍高雄總醫院表示，秦良丰由1300呎高空墜落，導致脊椎骨折，傷勢相當嚴重，幾近全身癱瘓，但透過童綜合醫院及三軍總醫院的努力治療，目前雙手雙腳的肌力已達到4分，最大突破是使用學步車練習走路時，不再需要看護扶持，可以雙手扶持站立2分鐘以上。

高雄總醫院也說，為使秦良丰無縫接軌各項復健治療計畫，院方每周邀請家屬及部隊代表召開會議，進行面對面醫病溝通。期間也邀請三總及高雄榮總神經外科專家，進行跨院醫療整合會議，滾動式修訂治療計畫，確保他能獲得最完善的醫療照護。