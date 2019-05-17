影／從幾近全癱到可站立2分鐘 秦良丰：好了還想跳傘！

2019-05-17 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



去年5月，漢光演習跳傘預演從高空墜地受傷的26歲士兵秦良丰，經過治療後，回高雄家鄉復健。國軍高雄總醫院今天為秦良丰舉辦復健滿周年感恩活動。秦良丰受傷時幾近全癱，目前雙手雙腳肌力已達到4分，最大突破是使用學步車練習走路時，不再需要看護扶持，可以雙手扶持站立2分鐘以上。

「謝謝大家！」秦良丰說，治療復健之路走來非常辛苦，非常感謝醫護人員和家人、女友的陪伴，最想做的事就是去游泳。他還說，因為想要突破自己，所以想要再重新嘗試跳傘，「好了還想跳傘」。

國軍高雄總醫院今天舉行陸軍航特部下士秦良丰復健滿周年感恩活動，由國防部副部長張冠群上將、軍醫局長陳建同中將主持。秦良丰今天扶著助行器，緩步走進會場，短短10公尺，恢復之路走了整整1年，全場響起熱烈的掌聲。

秦良丰當時從400公尺空中墜下，遍體鱗傷，沒有生命跡象，經過緊急搶救才恢復呼吸心跳。經跨科部醫療團隊積極治療後，傷況復原穩定且正常，為使家屬能就近探視、陪伴，今年年3月5日轉至國軍高雄總醫院接受後續復健等相關治療。

目前秦良丰雙手、雙腳肌力已達到4分，最大突破是不需要看護扶持即可使用學步車練習走路，且能藉由雙手輔助獨自站立2分鐘以上。

「謝謝大家！」秦良丰說，治療復健之路走來非常辛苦，非常感謝醫護人員和家人、女友的陪伴。秦父給兒子的一句話是：「永不放棄！」雖然每一天都是煎熬，但每一天也都是奇蹟！

為讓秦良丰無縫接軌各項復健治療計畫，國軍高雄總醫院院每周邀請家屬及部隊代表，召開共照會議，進行面對面醫病溝通。期間也邀請三總及高雄榮民總醫院神經外科專家進行跨院醫療整合會議，滾動式修訂治療計畫，確保獲得最完善的醫療照護。