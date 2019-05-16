海巡二兵在大兵日記寫想用鞋助人 全連這樣回應他

2019-05-16 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



「大兵日記」好好寫，有心的長官會幫士兵圓夢。海巡署警衛隊一名家中賣鞋的士兵在日記提及，非洲地區居民無鞋可穿，苦受沙蚤侵蝕，「用鞋助人」的想法深植於心中。上級為圓他助人的夢想，結合海巡招募所建立的聯絡平台，透過內部及外部臉書、通訊軟體、海報等將「舊鞋救命」公益活動廣泛宣傳，歷時一個月募得約3000雙舊鞋，透過救命協會，送往非洲幫助赤貧居民。

海巡署今天表示，海巡警衛隊發現二兵林豐和的大兵日記中，提及曾經聽聞新聞媒體播報非洲地區居民無鞋可穿，苦受沙蚤侵蝕，輕則造成雙足潰爛、重則致命；因林兵家中在沙鹿區經營鞋鋪，自小便知鞋子的被需要性，雖然現在加入海巡工作可以隨時救人救命，但對「用鞋助人」的想法仍深植於心中，。

官兵將「用鞋助人」的想法向警衛隊隊長趙永豐說明獲得支持，從今(108)年4月12日開始募集舊鞋，包括布鞋、球鞋、運動鞋及所有平底包鞋，鼓勵官兵參與公益，以具體的行動響應這項公益善舉。活動期間受到所屬各中隊、海巡之友總會台中分會長蔡茂林及地方熱烈響應，迅速自全台各地募集將近3000雙愛心舊鞋，由官兵自願載運北上集結物資，待檢整完畢後，轉由舊鞋救命國際基督關懷協會送往非洲。幫助非洲赤貧居民遠離沙蚤，減少害蟲威脅。