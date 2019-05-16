「奇萊專案」解凍 軍方研發太空低軌道運載火箭續推進

2019-05-16 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



立法院外交及國防委員會今天解凍軍方研發太空低軌道的運載火箭「奇萊專案」相關預算。

立法院外交及國防委員會上午併案審查「全民防衛動員準備法部分條文修正草案」、「國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償條例第7條條文修正草案」、「殺傷性地雷管制條例第9條條文修正草案」。草案順利通過初審。此外，包括國防部主管的奇萊專案等30案預算凍結案，朝野立委也無異議通過解凍。

「全民防衛動員準備法部分條文修正草案」方面，依現行第36條第1項規定，參加演習或動員實施階段受徵用而致傷病、身心障礙或死亡者，依其本職身分或有關規定請領各項給付。但此條文第3項原僅規定參加演習人員生前預立遺囑，指定請領撫卹金遺族的順序者，從其遺囑的規定，為了更臻周全，修法增列參加動員實施階段受徵用人員，也得於生前預立遺囑，指定請領撫卹金遺族的順序，以保障其權益。

「殺傷性地雷管制條例」第9條原條文為「違反第4條規定者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上罰金，所有設備、成品、半成品、器械、原料沒收之」。修法於原料文字後增加「不問屬於犯罪行為人與否」。藉此高規格管制研發、生產使用儲存或移交任何殺傷性地雷與原料，以維護人權。