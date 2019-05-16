國防部：30公厘機砲型雲豹甲車將參與漢光實彈射擊

2019-05-16 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍司令部去年下達30公厘機砲型雲豹甲車生產的決心，根據國防部規劃，計畫在今年量產撥交陸軍26輛、憲兵指揮部6輛，新型甲車今年就會進駐台北市。國防部近日緊急對美採購40萬發30公厘穿甲彈，提供這項「新興兵力」戰備攜行使用，並證實新型雲豹「CM-34」30公厘機砲型裝步戰鬥車，將在本月漢光35號演習聯合反登陸實彈射擊操演亮相。

國防部是透過商購管道委由駐美軍事代表團採購這批彈藥，昨日決標。這項標案曾在3月間招標，但當時流標。日前再度以限制性招標方式，在5天內完成開標與決標，向30公厘機砲原廠美商Orbital ATK採購彈藥。

國防部發言人陳中吉證實這筆彈藥購案，表示國防部是向「原廠」採購，為提供新興兵力戰備攜行所需，彈藥將分年交付。而雲豹30公厘機砲型裝步戰鬥車也規劃參與本月底舉行的漢光35號演習「聯合反登陸作戰」實彈操演。