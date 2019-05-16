敏感時刻 國防部緊急向美採購40萬發30公厘穿甲彈

2019-05-16 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍已開始量產新型雲豹「CM-34」30公厘機砲型裝步戰鬥車，國防部駐美軍事代表團近日以「戰備急需」為由，採商購管道從發布招標到決標，只花短短5天，急向美方採購逾40萬發30公厘穿甲彈，昨日（15日）完成開標。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

國軍已開始量產新型雲豹「CM-34」30公厘機砲型裝步戰鬥車，國防部駐美軍事代表團近日以「戰備急需」為由，採商購管道從發布招標到決標，只花短短5天，急向美方採購逾40萬發30公厘穿甲彈，昨日（15日）完成開標，彈藥將提供量產的新型雲豹甲車戰備攜行之用；而30機砲型的新型雲豹甲車，也將參與本月漢光35號演習實彈射擊操演，展示穿甲火力。但由於近期兩岸關係氣氛詭譎，國防部這項對美緊急採購彈藥的舉動引發關注。

國防部發言人陳中吉證實這筆彈藥購案，表示國防部是向「原廠」採購，為提供新興兵力戰備攜行所需，彈藥將分年交付。而雲豹30公厘機砲型裝步戰鬥車也規劃參與本月底舉行的漢光35號演習「聯合反登陸作戰」實彈操演。

國防部軍備局自行研發的30公厘機砲裝步戰鬥車，去年5月25日決標公告由「高僑自動化科技股份有限公司」及「信鋐工業股份有限公司」聯合承攬動力底盤系統標案，總決標金額達45億6400萬元；國防部同時向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，計劃在民國112年前量產284輛「CM-34」30公厘機砲型裝步戰鬥車。

國防部「中華民國駐美軍事代表團」上周五緊急公告，以限制性招標方式，向美商採購雲豹八輪甲車30公厘穿甲彈。這項標案含後續擴充，數量總計逾40萬發，預算約34億元，得標廠商將在契約生效之次日起540天內分2批交貨，標案在昨日上午開標，由原廠美商Orbital ATK得標。

據了解，國防部以「戰備急需」為由對美採購40萬發30公厘穿甲彈，提供新型雲豹甲車使用。相較現役雲豹40公厘榴彈機槍車型，30公厘機砲射速快，配備穿甲彈更具備反裝甲火力。