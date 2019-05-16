陸戰隊中士血流滿面爬天堂路 成為合格蛙人

2019-05-16 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



海軍陸戰隊第148期兩棲專長班，歷經13周的訓練，在昨天（15日）結訓。當初報名的41人，經過各階段淘汰，最後只有20人爬過「天堂路」，從陸戰隊指揮官王瑞麟中將的手中，領到蛙人臂章。其中來自陸戰66旅的學員洪銘言中士，在過程中頭部割傷，血流滿面，但仍然堅持爬到終點，成為一位合格蛙人。

國防部所屬「青年日報」的臉書，刊出洪銘言通過天堂路之後，與隊友相擁的「血腥」畫面。照片引來不少網友留言，紛紛讚揚他是真正的男子漢。（網址：連結）

天堂路長50公尺，由粗糙尖利的礁石鋪成。隊員必須在路面上進行俯臥打水、仰臥倒立、手足並起、腿部運動、背部運動、跪臥挺腹、仰臥挺身等動作，一旦被教官認為動作不夠確實，立刻就會被罰回原點重測，考驗學員們的堅強意志與耐力。學員即使通過天堂路，全身也不免多處擦傷，一旁待命的醫護人員立刻進行消毒上藥。

148期兩棲專長班的天堂路，依慣例在左營陸戰隊厚綵營區舉行，並且邀請學員的家屬到場，為他們加油打氣。家屬們看到自己親人在礁石上翻滾，往往當場落淚；完成天堂路領到蛙人臂章的學員，也幾乎無不與親人相擁而泣。幾乎每期兩棲專長班，也都有學員爬完天堂路，當場就向女友求婚。本期學員中，服務於三軍聯訓基地的陳翰毅中尉，就在爬完天堂路後，遞出隊友幫忙帶來的戒指，向女友求婚。

嚴重掛彩的洪銘言中士，服務於陸戰66旅步2營步6連。他剛開始天堂路測驗時，頭部就被割傷，頓時血流滿面，但仍然堅持爬完天堂路。陸戰隊表示，經過醫官檢查後，認為傷口僅需搽藥包紮，還不必動用針線縫合。