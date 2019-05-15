國防部準備讓軍法官復活

2019-05-15 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部公布軍法官甄選及訓練辦法草案，向民間招募軍法官，可以讓少數具備司法官、律師資格的現役軍士官，透過這個管道，直接出任軍法官，解決國軍部隊軍法官不足的問題。

民國108年4月3日修正的軍事審判法第11條第1項第2款及第3款規定，擴大軍法官考選來源及放寬任用條件，第3項授權國防部自行訂定甄選軍法官的權責。軍法官任用資格，擴大到律師、司法事務官、檢察事務官或公務人員高等考試法制類科及格，經國防專業訓練合格者。

根據國防部預告的軍法官甄選及訓練辦法草案，有資格甄選軍法官的民間人士，必須具備律師考試、司法事務官考試、檢察事務官考試或公務人員高等考試法制類科及格的資格。或曾在公立或經立案之私立大學、獨立學院法律學系或法律研究所畢業，在公立或經立案之私立大學、獨立學院任教授、副教授3年、助理教授4年或講師5年，講授國防部所定主要法律科目2年以上，有法律專門著作，經審查合格等。入伍完成軍事訓練授階為少尉，即可擔任軍法官。

國軍已有少數軍法軍官苦讀考上司法官資格，但在軍中仍然只能擔任軍法軍官，負責法制業務，草案為這些人解套，規定45歲以下現役軍官、35歲以下現役士官具有相同資格者，得報名參加軍法官甄選，解決軍法官人力銜補失衡情形。

國防大學管理學院設有法律系，因考試院關閉軍法官考試大門，畢業生只能擔任法制官，負責協助部隊處理法務事務。國防部開啟這個管道，過去法律系學生苦讀期待通過軍法官考試，現在可轉攻律師、司法事務官、檢察事務官考試或公務人員高等考試法制類科等，同樣可取得軍法官資格。

官員表示，國防部與考試院聯繫，希望恢復軍法官考試，但暫無復辦跡象，理由是軍事審判法修法將承平時期的軍人犯罪，回歸一般檢審單位處理，國軍沒有軍事審判的需求。