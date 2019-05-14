親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自經區各方爭議
民進黨蔡賴之爭
韓國瑜鬆口參選
國民黨初選競逐
同婚法立法對決
國土災難求解套
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

影／才女相戀！ 厭世姬、簡莉穎宣布524登記結婚

國防部：官兵今年若投入救災就能穿到蘇揆的新式救災裝

2019-05-14 11:39聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部作計室聯合作戰處長葉國輝上午表示，因應汛期即將來臨，國軍針對易發生土石流及淹水地區，於颱風登陸前24小時，完成救災兵力預置計1,844人；海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊登陸車，規劃於颱風侵襲前36小時預置於宜蘭蘇澳、桃園下湖西及高雄左營，各作戰區可立即投入兵力約3萬9千餘人。國防部發言人陳中吉則說，官兵今年若投入救災，可望穿著新式救災服裝。

梅雨與颱風季節即將陸續報到，行政院長蘇貞昌日前表示，希望國軍投入救災也像另一種戰爭，除了加強訓練，並規畫設計「救災裝」，讓官兵比較方便。國防部也曾證實，蘇揆指示部長嚴德發，研擬救災專用服裝。

國防部上午舉行記者會，說明「108年災害防救整備執行概況」，披露國軍待命兵力可3萬9千餘人；國軍同時備妥輪車2000餘輛、甲車300餘輛、航空器11架、膠舟107艘及多功能工兵車、挖土機及生命探測器等輕、重型工程與人命搜救機具合計1500餘部救災裝備整備，遇重大災害時可立即投入救災工作。

而對於蘇揆指示籌備的「救災裝」，陳中吉表示，國防部接奉相關訊息後，現正進行研議，要讓執行救災任務的官兵，穿著舒適，要有排汗、吸濕、抗UV的功能，樣式希望救災時達到便利性，現在徵詢官兵意見當中。希望今年汛期若發生，就能提供並滿足官兵需求。至於數量與預算，正在精算中。

對於蘇揆指示籌備的「救災裝」，國防部發言人陳中吉表示，國防部現正進行研議，徵詢官...
對於蘇揆指示籌備的「救災裝」，國防部發言人陳中吉表示，國防部現正進行研議，徵詢官兵意見。希望今年汛期若發生，就能提供並滿足官兵需求。至於數量與預算，正在精算中。記者洪哲政/攝影
分享

國防部國軍颱風

相關新聞

美陸戰隊來台演習？國防部斥：假訊息

2019-05-14 11:38

交通部同意更名 國防部：花壇戰備道更名為彰化戰備道

2019-05-14 11:40

正義魔人退散！ 海巡署明令開放軍警穿制服購餐

2019-05-13 20:46

海巡署與中科院簽約 我22艘執法艦艇配備鎮海火箭彈

2019-05-13 16:54

海巡艦艇火箭彈化 退將：學日本將海巡變第二海軍

2019-05-13 16:54

「鎮海火箭彈」內幕 海巡艦艇火箭彈化政策早已定

2019-05-13 16:53

殺雞用牛刀？我海巡艦配備火箭彈 世界最猛

2019-05-13 15:09

海安演習播「快樂的出帆」涉選舉？海巡署：慣例播放

2019-05-13 14:21

載越多賺越多？ 成功嶺小黃後車廂「塞滿阿兵哥」

2019-05-13 14:01

中科院研發戰機對地攻擊裁判系統不力 空軍不求償了

2019-05-13 12:31

教育部：軍訓教官在退出校園最後一刻也會堅持武德

2019-05-13 11:25

海安演習播「快樂的出航」被指涉選舉 海巡署：慣例

2019-05-13 10:09

紀念六四30周年 學運領袖18日起集結

2019-05-12 14:36

國防機密全都露 只因一條林業道路鋪水泥修建

2019-05-12 14:14

來自東南沙問候母親的聲音 海巡唯一野戰砲兵曝光

2019-05-12 13:09

去年得歐洲攝影獎 軍聞社今年再獲世界IPA攝影獎

2019-05-11 19:34

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎

2019-05-11 19:23
看更多

熱門文章

殺雞用牛刀？我海巡艦配備火箭彈 世界最猛

2019-05-13 15:09

昔挺韓今挺郭 楊秋興：如早知韓國瑜選總統不會支持他

2019-05-13 20:07

首度鬆口選總統！ 韓國瑜：若當選會在高雄辦公

2019-05-13 18:51

郭台銘啟動抗韓四部曲 招招直擊韓國瑜的要害？

2019-05-14 10:00

鬆口願參選總統 韓國瑜：選上在高雄上班

2019-05-13 19:47

20道題目質詢韓國瑜 孫大千：高市議會變百萬小學堂?

2019-05-14 08:28

韓國瑜議會備詢大反攻！20吋平板應戰 點子來自這些人…

2019-05-14 10:00

川普對中國加稅 郭台銘：我沒資格跟人家做朋友

2019-05-13 15:01

2020民調！不管藍綠對決或三腳督 賴清德台南獨領風騷

2019-05-13 12:38

辯論落空！藍營搶自經區話語權 4大慘痛教訓不能再犯

2019-05-14 08:00

海巡艦艇火箭彈化 退將：學日本將海巡變第二海軍

2019-05-13 16:54

中科院研發戰機對地攻擊裁判系統不力 空軍不求償了

2019-05-13 12:31

抗議日佔釣魚台！ 周錫瑋衝日本交流協會爭漁權

2019-05-13 16:04

學者勸韓國瑜 盡快規畫接棒高雄市長人選 避免就地解散

2019-05-14 00:58

挺韓變詐騙集團共犯？楊秋興臉書被韓粉轟炸「背骨」

2019-05-14 07:54

中美大戰衝擊鴻海！學者：郭台銘選總統正當性恐受質疑

2019-05-14 08:18

韓國瑜為何鬆口選總統？ 范世平「14字」解析原因

2019-05-14 11:14

正義魔人退散！ 海巡署明令開放軍警穿制服購餐

2019-05-13 20:46

警方提供給許淑華的情資？ 警分局：沒提到紙袋與派

2019-05-13 17:45

韓國瑜稱選上總統在高雄辦公 趙天麟提兩問

2019-05-13 21:57

韓國瑜鬆口當選總統在高雄上班 鳳山行政中心已無空間

2019-05-13 20:25

韓直言柯文哲情勢看好 建議郭台銘溫柔的心

2019-05-13 22:59

載越多賺越多？ 成功嶺小黃後車廂「塞滿阿兵哥」

2019-05-13 14:01

新聞眼／韓國瑜「高雄辦公」宣言…總統管南部 閣揆管北部？

2019-05-14 00:22

漫威英雄韓國瑜？網友KUSO「捍衛發財」影史跳針強片

2019-05-14 08:46

賴清德的舅舅支持蔡英文連任？ 賴舅大喊「冤枉哦」

2019-05-13 22:54

民進黨：譴責韓國瑜拒絕議員答詢 違背民主價值

2019-05-13 19:07

愛高雄就像愛老婆！ 韓國瑜：若當總統要在高雄上班

2019-05-13 22:15

地方政壇震撼彈 前立委李和順兒子李武龍表態選立委

2019-05-13 22:29

【重磅快評】賴清德提自經區放大版 偷打蔡英文一巴掌

2019-05-13 17:46

韓當總統要紮營高雄 學者：沒必要在台北死盯行政院

2019-05-14 01:23

韓國瑜鬆口接受徵召初選 國民黨：一種意願表達

2019-05-13 22:05

韓國瑜鬆口「選上總統 高雄上班」

2019-05-14 01:01

蔡英文執政3周年 朱立倫：3個100分 3個0分

2019-05-14 10:34

賴清德有苦難言？ 民主咖啡車啟動「分身」說出心裡話

2019-05-13 16:18

回應韓國瑜 黃偉哲：總統當選在高雄辦公對南部是好事

2019-05-13 21:02

答詢重複高雄發大財 韓國瑜：我一口氣把戲唱足

2019-05-13 22:20

霸氣沒了？郭台銘：我要多聽多看多學少說 謹言慎行

2019-05-13 14:47

金援柯文哲LINE帳號重啟 「善心人士」原來是她！

2019-05-14 10:33

國安局長不愛來立法院？ 國防召委蔡適應宣戰

2019-05-13 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top