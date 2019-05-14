國防部：官兵今年若投入救災就能穿到蘇揆的新式救災裝

2019-05-14 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部作計室聯合作戰處長葉國輝上午表示，因應汛期即將來臨，國軍針對易發生土石流及淹水地區，於颱風登陸前24小時，完成救災兵力預置計1,844人；海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊登陸車，規劃於颱風侵襲前36小時預置於宜蘭蘇澳、桃園下湖西及高雄左營，各作戰區可立即投入兵力約3萬9千餘人。國防部發言人陳中吉則說，官兵今年若投入救災，可望穿著新式救災服裝。

梅雨與颱風季節即將陸續報到，行政院長蘇貞昌日前表示，希望國軍投入救災也像另一種戰爭，除了加強訓練，並規畫設計「救災裝」，讓官兵比較方便。國防部也曾證實，蘇揆指示部長嚴德發，研擬救災專用服裝。

國防部上午舉行記者會，說明「108年災害防救整備執行概況」，披露國軍待命兵力可3萬9千餘人；國軍同時備妥輪車2000餘輛、甲車300餘輛、航空器11架、膠舟107艘及多功能工兵車、挖土機及生命探測器等輕、重型工程與人命搜救機具合計1500餘部救災裝備整備，遇重大災害時可立即投入救災工作。