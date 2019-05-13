正義魔人退散！ 海巡署明令開放軍警穿制服購餐

2019-05-13 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



正義魔人退散！海岸巡防署今天透過海巡署長室臉書粉絲專頁，對外宣告開放海巡軍警官兵穿制服到民間店家買東西吃，貼文還公告命令字號，呼籲海巡軍警不用再強忍飢餓執行任務。

過去軍警經常在公出離營時在外購買飲食，卻被民眾拍照上網批評，在警政署、國防部均開放所屬穿制服購買餐點後，海巡署也明令開放。

海巡署長室臉書粉絲專頁今天以「海巡可以穿制服買東西吃嗎？」為題貼文表示：「現在起，這句話不再會是疑問句。」

貼文指出：許多職業都會遇上「跨時段用餐」的狀況，尤其是海巡同仁，工作充滿不確定性。當集合鈴一響，所有人都必須在第一時間緊急出勤，哪怕是正在用餐，也要放下手中碗筷，因為我們面對的是潛客溺水、漁船翻覆、自殺通報⋯等緊急案件，每一秒都是拯救生命的關鍵。

貼文說，考量第一線執勤的特殊性，海巡署重視同仁著制服購餐的權利。同仁不用再強忍飢餓執行任務；執勤後的疲憊與消耗，也能透過更便利的方式，獲得最即時的補充。

貼文指出，平時海巡防堵非洲豬瘟，這次海巡署開放制服購餐，為軍警顧好自己的肚子，讓海巡更好。