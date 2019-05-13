海巡艦艇火箭彈化 退將：學日本將海巡變第二海軍

2019-05-13 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海巡艦艇再度強化火力，選用中科院專為海巡艦艇客製研發的「鎮海火箭彈」，作為新造22艘海巡艦艇主砲。海軍退將表示，此舉明顯是想學日本把海巡變成第二海軍，但海巡體制及人員觀念尚未健全時持續武裝海巡，是浪費公帑且有潛在危機的。

國政基金會高級助理研究員揭仲指出，對海巡署而言，執法對象多為小噸位的漁船與貨船，就算遇上海盜甚至海上民兵，後者所持有的多半是重型的步兵武器，例如火箭推進榴彈等；因此即便真的交火，也是屬於近距離、低強度的交火，載彈量較多的中口徑火砲就已足夠。「鎮海火箭彈」所具備的長射程與高破壞力，恐有「殺雞焉用牛刀」的情形；且火箭發射後的彈道，使其能否像傳統的中口徑火炮一樣，從高角度射擊已經非常迫近的目標船，也令人質疑。

揭仲提醒，依照「海岸巡防機關器械使用條例」，使用火砲目的之一，是「阻止」載運罪犯的海上運輸工具逃脫，而非「擊沉」。70公厘「鎮海火箭彈」一經使用，恐有違背「逾越達成合法目的之必要範圍」之虞。

台海安全研究中心主任梅復興也表示，70公厘火箭彈一般彈頭重量，甚至高於美軍LCS濱海作戰艦上的57公厘快砲。且更重要的是，火箭通常是靠散佈與破片來達成殺傷效果的，除非是導引彈。這對於正常情況下主要目的是嚇阻、警告與制止或使目標失去動力的執法船艦而言，火箭彈殺傷威力明顯超過正常執法所需。他說，我國海巡艦艇將是世界各國上唯一配備火箭彈執法的艦艇。

他說，火箭的精準度是比不上火砲，且火箭彈的最佳散佈也受到射程影響，在其射程的後段精度會顯著惡化。也就是說，通常火箭彈都無法有效利用其最大射程。而原始的70公厘火箭源自空用火箭，精確度很差，通常24管射出去，散佈面積有差不多一個足球場那麼大。

前海軍官校軍事科學部教官呂禮詩表示，海岸巡防署規劃以2.75火箭彈，作為600噸級以上巡防艦的主要火力，以取代40公釐快砲；在海軍40快砲來源告罄，或許此為目前「國防自主」與「平戰轉換」的指導，最為可行的方案。從法律、目標獲得、接戰方式、任務執行與各國現況等因素考量下，似乎存在不少商榷餘地。

呂禮詩說，依據「行政院海岸巡防署海洋巡防總局組織條例」，海洋巡防總局負責掌理海域犯罪偵防、海上查緝走私，並依法執行海上交通秩序、船舶碰撞及糾紛的蒐證與處理、海難搜救及緊急醫療、海洋災害救護、漁業巡護及海洋環境保護等事項；以火箭彈執法，難免落人「大砲打小鳥」之口實。

他表示，雖然海巡署以「籌建海巡艦艇發展計畫」，具體化「平戰轉換」構想，以因應來自對岸的威脅；然此，海軍與海洋巡防總局對海上目標的統一命名、戰術戰法的交流及操演、造艦時將火砲、飛彈及戰系的預留考量，都遠比將精準度不如飛彈、火砲的火箭彈裝備海巡艦來得更為重要。

他披露，解放軍曾在053H型飛彈護衛艦「九江號」（舷號516）主甲板安裝5座50管122公釐火箭砲，改裝為火力支援艦；唯此一設計並未擴大到其他艦艇，並於去年12月除役，可見其實用性不如所望。

他進一步說，部署於舟山群島的中國海警萬噸級「海警2901」巡邏艦主砲76公釐快砲、去年7月高雄外海避颱的日本6500噸級敷島型「秋津島號」（PLH-32）遠洋直昇機巡視船配置奧立崗（Oerlikon）35公釐快砲，與3月通過台灣海峽的海岸防衛隊傳奇級（Legend class）「巴索夫號」（USCGC Bertholf WMSL-750）巡邏艦使用57公釐快砲；由此可見，海巡艦火力的主流是火砲、而不是火箭彈。

海軍退役少將張鳳強則表示，此舉明顯是想學日本把海巡變成第二海軍，但我國海巡長久以來的編成就是警察化，不像海軍生活、訓練都在艦上，尤其是船上的火砲更是不會也不想保養與訓練，海巡艦艇過去使用40砲，保養、射擊訓練都要海軍戰系工廠派人陪同實施，他質疑真正在服勤時能否自行開砲，而海巡主要任務是海上執法，但要他們用火砲武器是排斥的。他認為在海巡體制及人員觀念尚未健全時持續武裝海巡，是浪費公帑且有潛在危機的。 鎮海火箭彈在海巡台中艦上測試畫面。圖／中科院；海巡署提供。 分享 facebook