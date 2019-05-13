親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
自經區各方爭議
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
同婚法立法對決
國土災難求解套
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

海巡署與中科院簽約 我22艘執法艦艇配備鎮海火箭彈

2019-05-13 16:54聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國安官員證實，中科院專為海巡艦艇研發的「鎮海火箭彈」通過戰術測評，海岸巡防署已與中科院完成簽約，選用該型系統作為新造22艘海巡艦艇主砲，每門含人員教育訓練約3000萬元預算，預算合計約6億6000萬餘元。我國「執法用」的海巡艦艇，將在艦艏主砲位置，配備6具發射箱、42枚2.75吋的火箭彈系統，負責水面執法與近戰防禦任務，威力高過美軍LCS濱海作戰艦上的57公厘快砲，將成為世界各國唯一將火箭彈用於執法的海巡艦艇。

但國安官員也說，火箭彈的彈頭可以調整，海巡署已要求中科院，將系統裡的2.75吋的火箭彈，部分研改為具備傘裝置的照明彈，要求滯空時間須有5到10分鐘，強化照明度，讓火箭彈系統也能應用在救生救難需求上；中科院則允諾，依現有技術可達這項產品要求，今年起展開量產。

馬政府時代，訂定「強化海巡編裝方案」，除造新艦外，也決定強化火力，下令海軍移撥8門40快砲，由中科院設計砲控系統，我國海巡艦首度進入用砲階段。蔡政府執政另訂「籌建海巡艦艇發展計畫」，火力提升更上層樓，與前案互別苗頭，讓海巡艦進入使用更強火力的「火箭彈時代」。

國安官員說，在海軍已無40快砲可移撥下，海巡署曾呈報評估40快砲、30鏈砲與20機砲，但前兩者不但必須透過國防部採軍購管道，價格昂貴，且後勤補保須仰賴外商；而機砲雖為國產，但口徑太小，且考量建造海巡新艦，火力配置應高過原40快砲。海巡署因此出借台中艦對「鎮海火箭彈」進行半年系統測試，並進一步在海巡署、海軍及中科院人員見證下，命中海上目標，通過戰術測評，且「鎮海火箭彈」關鍵模組與相關零組件皆為國內設計與製作，沒有後續保修疑慮。因此同意與中科院完成簽約採購，維保將採全壽期制。

未來海巡新建22艘600噸以上艦艇，主砲將全數選用「鎮海火箭彈」系統，第1艘將加裝在預計明年出廠的1000噸級巡防艦。官員強調，海上執法狀況多元，除一般漁民外，難以預料會面對何種船隻甚至悍匪。「鎮海火箭彈」並非海巡艦艇「平戰轉換」的一環，而屬於執法用系統，火力部分平時備而不用，照明彈則能應用在救生救難上。

但火箭彈威力強大，除非是價格昂貴的導引彈，否則是靠大面積散佈與破片來達成殺傷效果，會否抵觸「海岸巡防機關器械使用條例」相關規定？官員澄清：沒有。相關規定只載明使用槍砲程序，並未敘明限定特定武器項目；而使用火箭彈程序與40快砲相同，都須先行呈報海巡署長核可後始得發射用砲。

鎭海火箭彈在台中艦上測試畫面。圖／中科院；海巡署提供。
鎭海火箭彈在台中艦上測試畫面。圖／中科院；海巡署提供。
分享

海巡署火箭中科院
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

海巡艦艇火箭彈化 退將：學日本將海巡變第二海軍

2019-05-13 16:54

「鎮海火箭彈」內幕 海巡艦艇火箭彈化政策早已定

2019-05-13 16:53

殺雞用牛刀？我海巡艦配備火箭彈 世界最猛

2019-05-13 15:09

海安演習播「快樂的出帆」涉選舉？海巡署：慣例播放

2019-05-13 14:21

載越多賺越多？ 成功嶺小黃後車廂「塞滿阿兵哥」

2019-05-13 14:01

中科院研發戰機對地攻擊裁判系統不力 空軍不求償了

2019-05-13 12:31

教育部：軍訓教官在退出校園最後一刻也會堅持武德

2019-05-13 11:25

海安演習播「快樂的出航」被指涉選舉 海巡署：慣例

2019-05-13 10:09

紀念六四30周年 學運領袖18日起集結

2019-05-12 14:36

國防機密全都露 只因一條林業道路鋪水泥修建

2019-05-12 14:14

來自東南沙問候母親的聲音 海巡唯一野戰砲兵曝光

2019-05-12 13:09

去年得歐洲攝影獎 軍聞社今年再獲世界IPA攝影獎

2019-05-11 19:34

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎

2019-05-11 19:23

影／海軍陸戰隊炫超猛戰技 軍、民距離瞬間拉近

2019-05-10 20:14
看更多

熱門文章

蔡英文想搭檔賴清德？謝龍介：可能殺出這個程咬金

2019-05-13 12:17

這是什麼力量 讓韓國瑜、蔡英文紅了眼眶動真情？

2019-05-13 08:00

康裕成嗆告 許淑華：告啊！沒得逞不代表沒預謀

2019-05-13 11:24

口誤「年輕人拿那麼多的薪水」 郭台銘急澄清

2019-05-12 18:24

謝龍介預言韓國瑜若在總統初選出線 恐面臨這些問題

2019-05-13 11:57

殺雞用牛刀？我海巡艦配備火箭彈 世界最猛

2019-05-13 15:09

吳郭會3點聲明 郭台銘：初選納入手機民調、公開辯論

2019-05-13 11:32

孫大千：守住韓國瑜防線 國民黨2020翻轉台灣關鍵

2019-05-13 09:09

大罵「草包立委」 陳凝觀批藍政客只會蹭韓國瑜

2019-05-13 10:53

讚郭董兩岸論述 沈富雄：點出國民黨國王新衣式的困窘

2019-05-12 22:41

林濁水：郭台銘居功厥偉 把韓國瑜經濟政策草包看透

2019-05-13 09:09

2020民調！不管藍綠對決或三腳督 賴清德台南獨領風騷

2019-05-13 12:38

郭台銘：過去幾十年我都是主帥 不適合當副手

2019-05-13 11:39

賴清德提自經島 與蔡英文不同調？

2019-05-13 00:15

吳郭會登場 郭台銘準備了禮物給吳敦義

2019-05-13 10:11

中科院研發戰機對地攻擊裁判系統不力 空軍不求償了

2019-05-13 12:31

郭台銘：川普不是好朋友 我們沒資格跟人家做朋友

2019-05-13 12:21

載越多賺越多？ 成功嶺小黃後車廂「塞滿阿兵哥」

2019-05-13 14:01

求學縫國旗在身上 黃偉哲：這一面旗是台灣最大公約數

2019-05-13 10:21

川普對中國加稅 郭台銘：我沒資格跟人家做朋友

2019-05-13 15:01

政院版同婚專法拚本周三讀 過關有變數

2019-05-13 01:01

被指要對韓國瑜砸派 康裕成要求許淑華、鄭世維道歉

2019-05-13 10:41

王金平聲援郭台銘：我和他都是中華民國派

2019-05-12 19:59

再批蔡英文「親美抗中」 柯文哲：對她的戰略很存疑

2019-05-13 10:49

三年打基礎 蔡總統：蓋房子再多給時間

2019-05-13 00:41

抗議日佔釣魚台！ 周錫瑋衝日本交流協會爭漁權

2019-05-13 16:04

郭台銘主張「一中各表」 柯文哲：不講才是最高上策

2019-05-13 10:54

新聞眼／逢中必反 卡住台灣經濟發展契機

2019-05-13 00:39

吳敦義戴不下國旗帽 郭台銘讚：頭大腦大

2019-05-13 10:51

民進黨五人小組見面了 卓榮泰：談談該做的工作

2019-05-12 20:30

六月宣布選總統？柯P：等天亮、下雨、敵軍進預定陣地

2019-05-13 11:10

郭台銘批賴清德：麻煩製造者 已被邊緣化

2019-05-13 00:58

影／賴清德訪日返國 大批支持者接機

2019-05-12 23:09

同婚子女的父母欄 填「父、養父」或「母、養母」

2019-05-13 01:26

霸氣沒了？郭台銘：我要多聽多看多學少說 謹言慎行

2019-05-13 14:47

自經區會「洗產地」？學者：不可能隨便發生

2019-05-13 11:28

一起吃了20多年宵夜 台中醫界綠營兩大老見面避談政治

2019-05-13 11:14

海平面漸升高 學者：6都恐剩2都

2019-05-12 18:22

美中貿易戰改變三角經濟？學者：別用國安當遮羞布

2019-05-13 12:21

教育部：軍訓教官在退出校園最後一刻也會堅持武德

2019-05-13 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top