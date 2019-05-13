海巡署與中科院簽約 我22艘執法艦艇配備鎮海火箭彈

2019-05-13 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國安官員證實，中科院專為海巡艦艇研發的「鎮海火箭彈」通過戰術測評，海岸巡防署已與中科院完成簽約，選用該型系統作為新造22艘海巡艦艇主砲，每門含人員教育訓練約3000萬元預算，預算合計約6億6000萬餘元。我國「執法用」的海巡艦艇，將在艦艏主砲位置，配備6具發射箱、42枚2.75吋的火箭彈系統，負責水面執法與近戰防禦任務，威力高過美軍LCS濱海作戰艦上的57公厘快砲，將成為世界各國唯一將火箭彈用於執法的海巡艦艇。

但國安官員也說，火箭彈的彈頭可以調整，海巡署已要求中科院，將系統裡的2.75吋的火箭彈，部分研改為具備傘裝置的照明彈，要求滯空時間須有5到10分鐘，強化照明度，讓火箭彈系統也能應用在救生救難需求上；中科院則允諾，依現有技術可達這項產品要求，今年起展開量產。

馬政府時代，訂定「強化海巡編裝方案」，除造新艦外，也決定強化火力，下令海軍移撥8門40快砲，由中科院設計砲控系統，我國海巡艦首度進入用砲階段。蔡政府執政另訂「籌建海巡艦艇發展計畫」，火力提升更上層樓，與前案互別苗頭，讓海巡艦進入使用更強火力的「火箭彈時代」。

國安官員說，在海軍已無40快砲可移撥下，海巡署曾呈報評估40快砲、30鏈砲與20機砲，但前兩者不但必須透過國防部採軍購管道，價格昂貴，且後勤補保須仰賴外商；而機砲雖為國產，但口徑太小，且考量建造海巡新艦，火力配置應高過原40快砲。海巡署因此出借台中艦對「鎮海火箭彈」進行半年系統測試，並進一步在海巡署、海軍及中科院人員見證下，命中海上目標，通過戰術測評，且「鎮海火箭彈」關鍵模組與相關零組件皆為國內設計與製作，沒有後續保修疑慮。因此同意與中科院完成簽約採購，維保將採全壽期制。

未來海巡新建22艘600噸以上艦艇，主砲將全數選用「鎮海火箭彈」系統，第1艘將加裝在預計明年出廠的1000噸級巡防艦。官員強調，海上執法狀況多元，除一般漁民外，難以預料會面對何種船隻甚至悍匪。「鎮海火箭彈」並非海巡艦艇「平戰轉換」的一環，而屬於執法用系統，火力部分平時備而不用，照明彈則能應用在救生救難上。